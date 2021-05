성동구, 전국 기초지자체 최초 상가임대료 빅데이터 구축

기초지자체 최초 지역 내 전체 상권 대상으로 선제적으로 젠트리케이션 방지하는 공공데이터 구축 돌입...공공데이터 구축 및 개방 위해 국비 2억 확보, 데이터 분야 청년 인턴 고용하며 일자리도 창출

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 전국 기초지자체 최초로 상가 임대료 빅데이터를 구축, 공공데이터로 개방, 지역 상권 보호를 위한 선제적인 젠트리피케이션 방지 사업에 돌입한다.

구는 올해 행정안전부 ‘2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업’ 선정으로 2억원 예산을 확보, 젠트리피케이션 현상을 진단하고 대응하기 위해 임대료 상승에 대한 상세하고 체계적인 데이터를 구축, 갑작스런 임대료 상승 징후가 있는 지역에 대해 선제적인 정책을 마련한다는 방침이다.

이에 따라 기존의 통계적이고 부분적인 임대료 데이터 자료의 한계를 넘는 데이터를 구축, 상가시설물의 임대료 시세 등을 포함한 임대료 정보를 더 좁은 공간단위로 정밀하게 구축, 시계열 데이터를 5000세트 이상 확보, 공공데이터로 개방할 계획이다.

특히 데이터 분야 전문인력인 20명의 청년 인턴과 함께 현장방문과 설문조사등 세밀한 조사를 실시 청년일자리도 창출하며 추정치가 아닌 실측에 의한 자료 확보로 완성도 높은 데이터를 구축할 예정이다.

데이터 구축 후에는 젠트리피케이션 현상을 보다 현장감 있게 진단, 고품질의 상가임대료 상권 정보를 공개, 소상공인 및 예비 창업자의 정보격차 해소에도 도움이 될 것이라고 구 관계자는 설명했다.

구는 2015년 전국 최초로 젠트리피케이션 문제에 주목, 관련 조례를 만들어 상가임대차보호법 개정을 이끈 성과를 이루고 안심상가 운영, 상생협약 체결 확대, 상생공동체 아카데미 운영 등 지역상권 보호에 총력을 기울여왔다.

정원오 성동구청장은 “이번 상가임대료 데이터 구축으로 소상공인을 포함한 지역경제 활성화와 젠트리피케이션 정책 지원에 효과적으로 활용될 수 있을 것”이라며 “앞으로도 실생활에 필요한 공공데이터를 구축· 개방, 디지털 시대에 구민들이 필요한 정보를 쉽고 편리하게 접근할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

