"우리 여성 기자들은 왜 손들지 않습니까?" 文대통령 질문한 까닭

[아시아경제 김소영 기자] "우리 여성 기자들은 왜 손 들지 않습니까?"

지난 21일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 열린 한미정상회담을 마친 후 가진 공동 기자회견에서 문재인 대통령이 한국기자단을 향해 던진 질문이다.

공동기자회견 실시간 중계방송에 따르면 문 대통령은 자신에게 질문할 기자를 호명할 차례가 오자 "우리 여성 기자들은 왜 손 들지 않습니까?"라고 물었다.

통상 백악관에서 정상회담이 열리면 기자회견에서 각 정상이 자국 기자 2명에게 질문권을 주는 관행이 있다.

앞서 바이든 대통령은 모두 여성인 ABC뉴스 메리 앨리스 팍스 기자와 CBS 뉴스 낸시 코즈 기자를 호명했다.

한국 기자단의 첫 질문은 남성기자가 한 상황이며, 이에 문 대통령이 남은 한 번의 질문 기회를 여성 기자에게 주고자 했던 것으로 해석된다.

문 대통령의 질문에 장내에는 5초가량의 정적이 흘렀고 문 대통령은 "아니, 우리 한국은 여성 기자들이 없나요?"라며 재차 물었다.

또 다시 찾아온 정적에 문 대통령과 함께 연단에 선 바이든 대통령은 한국기자단을 주시하며 손으로 코를 만졌다.

이 같은 두 번의 물음에 한국의 한 여성 기자가 "국민들이 백신에 대해 좋은 소식을 기다리고 있을 것 같다. 이번 논의 중 가장 의미있다고 생각하는 성과를 설명해주면 좋겠다"고 질문했다. 이에 문 대통령은 "한미 간에 백신 협력을 위한 글로벌, 포괄적인 파트너십을 형성하기로 합의했다는 것"이라고 답했다.

한편 미국에서는 공개 석상에서 특정 성별을 언급하는 일은 자칫 성차별주의(sexism)로 받아들여질 수 있어 낯설고 드문 일로 여겨진다.

이에 대한 현지 반응이 속속 나오고 있다. 미국 CBS 뉴스 소속 캐서린 왓슨 기자는 트위터를 통해 "'우리는 한국에서 온 여성 기자가 없나요?' 문(대통령)이 여기자를 찾으려는 것처럼 하면서 농담했다"고 적었다. 그리고 이 트윗에는 "그는 직전까지는 너무 잘했는데", "이상하게 보였다" 등의 댓글이 뒤를 이었다.

국내 네티즌들 사이에서는 "기회 주려고 한 것 같은데" ,"손 드는 건 자기 자유다. 굳이 콕 집어서", "국제망신이다" 등의 엇갈린 반응이 나오고 있다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr