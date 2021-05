日 스가 지지율 역대 최저치…도쿄올림픽 취소 여론도 커져

[아시아경제 강나훔 기자] 스가 요시히데 일본 총리 내각 지지율이 지난해 9월 출범 후 최저치로 추락했다. 도쿄올림픽을 취소하거나 연기를 해야한다는 여론도 강해지고 있다.

마이니치신문은 사회조사연구센터와 함께 22일 실시한 유·무선 전화 여론조사에서 스가 내각 지지율이 지난달 18일 조사 대비 9%포인트 하락한 31%로 나타났다고 23일 보도했다. 응답자는 전국 18세 이상 남녀 132명이다.

'지지하지 않는다'는 응답 비율은 59%로 같은 기간 8%포인트 상승했다.

오는 7월 23일 개막하는 도쿄올림픽·패럴림픽에 대해서는 40%가 '취소해야 한다', 23%가 '재연기해야 한다'고 응답했다.

'도쿄올림픽 개최와 코로나19 대책이 양립할 수 있다고 생각하느냐'는 질문에는 71%가 '양립할 수 없기 때문에 코로나19 대책을 우선해야 한다'고 답했다.

스가 내각의 코로나19 대책에 대해서는 부정적인 평가가 69%에 달했고, 긍정적인 평가는 13%에 그쳤다.

마이니치는는 코로나19 대책에 대한 불만과 도쿄올림픽 강행 의지에 대한 비판이 지지율에 영향을 미친 것으로 분석했다.

