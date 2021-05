文 대통령, 그레고리 추기경 면담…'한국계 미국인' 안전 관심 당부

[아시아경제 이지은 기자] 미국을 공식 방문 중인 문재인 대통령이 22일(현지시간) 오전 윌튼 그레고리 추기경 겸 워싱턴 대교구 대주교를 면담했다.

그레고리 추기경은 지난해 10월 아프리카계 미국인으로서 최초로 추기경으로 임명된 인물로, 인종 차별 문제에 비판적 목소리를 내 온 것으로 평가받고 있다.

문 대통령은 그레고리 추기경과 한반도 평화, 인종 간 화합, 코로나19 대응 등에 대해 의견을 교환했다. 문 대통령은 그레고리 추기경에게 "한미 정상회담에서 코로나19 극복과 함께 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착 진전을 위해 긴밀히 노력해 나가기로 했다"고 소개하고, 관심을 가지고 성원해 줄 것을 요청했다.

이에 대해 그레고리 추기경은 "한반도의 평화는 남북한 주민들뿐만 아니라 전 세계인의 화합과 평화를 위해서도 매우 중요하다"며 한반도의 항구적 평화 달성을 위해 기도하겠다고 답했다.

또 문 대통령은 최근 미국 내 아시아계 혐오 범죄가 연이어 발생하고 있는 데 대해 안타까움을 표하고, 평소 인종 간 화합을 강조해온 그레고리 추기경이 한국 등 아시아계 시민들의 안전을 위해서도 늘 관심을 갖고 기도해 줄 것을 당부했다.

그레고리 추기경은 "인류애를 바탕으로 인종은 물론 개개인 간에도 상호 존중을 실천하는 것이 그 어느 때보다 중요하다"며 인종 간 화합과 평화를 위해 기도하고 노력하겠다고 언급했다.

한편, 2004년 아시아·남태평양 주교회의 참석차 방한하기도 했던 그레고리 추기경은 17년 전 한국 방문 경험을 설명하며 "당시 한국 국민들이 보여준 따뜻한 환대를 마음 속 깊이 간직하고 있다"며 "다시 한국을 방문할 수 있기를 고대한다"고 말했다. 문 대통령은 "가까운 시일 내 그레고리 추기경이 한국을 다시 찾아 주기를 바란다"고 말했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=이지은 기자 leezn@asiae.co.kr