원희룡 "文, 척만 하는 대통령…지지층의 극단 행위 양념이라고 부추겨"

[아시아경제 권서영 기자] 원희룡 제주지사가 문재인 대통령에 "척만 하는 대통령"이라며 일침을 가했다.

오늘(22일) 원희룡 제주지사는 자신의 페이스북에 '노무현 대통령의 12주기를 맞아'라는 제목의 글을 게시했다. 원 지사는 "노무현 대통령을 생각한다"며 운을 뗐다. 이어 "(노무현 전 대통령은) 반칙과 특권 없는 사회를 만들지는 못했지만, 지역주의를 극복하지 못했지만, 그 진정성만큼은 인정을 받았다"고 회상했다.

원 지사는 "적어도 노무현 전 대통령은 지지층에게 '욕 먹을 용기'는 있는 분이었다"라며 "노무현 전 대통령은 자신이 그동안 알던 시각과 다르더라도 대한민국이 먹고 살 길은 FTA(자유무역협정)밖에 없다는 생각을 했기에 지지층의 반발을 무릅쓰고 한·미 FTA를 추진했다"고 설명했다.

이어 그는 "문재인 대통령은 척만 하는 대통령이다"라고 비판했다. 원 지사는 "(현 정권은) 공정한 척, 정의로운 척, 어려운 사람을 위하는 척을 하지만 실제로는 가장 반대로 움직인 정권이다", "가장 반대의 결과를 가져온 정권이다"라고 꼬집었다.

원 지사는 문재인 대통령을 "지지층을 설득할 용기도 없는 사람"이라고 표현했다. 그는 문재인 대통령을 향해 "지지층의 극단 행위를 제어하기는커녕 양념이라고 부추긴다"며 "진정성의 노무현 대통령은 부활하였지만 위선의 문재인 대통령은 일말의 연민이나 동정심도 없이 사라질 것"이라고 비판의 목소리를 높였다.

