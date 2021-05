'아들뻘 20대 스토킹' 50대 여성 구속…1년간 신고만 10차례

[아시아경제 정동훈 기자] 온라인을 통해 알게된 20대 남성을 1년 넘게 스토킹한 50대 여성이 경찰에 구속됐다.

22일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 주거침입과경범죄처벌법(지속적괴롭힘)위반 혐의로 김모(53)씨를 구속해 수사하고 있다.

김씨는 1년여 전부터 A(22)씨에게 교제를 요구하면서 따라다니고 괴롭힌 혐의를 받는다. 그는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 알게 된 A씨에게 "사랑한다", "팬인데 사귀고 싶다"라며 1년 전부터 스토킹을 한 것으로 알려졌다. A씨가 사는 곳을 알아내 2차례 무단 침입하기도 했다. 경찰은 지난 16일 오후 4시 40분께 '스토커가 집 앞에 찾아왔다'는 A씨의 신고를 받고 출동해 김씨를 현행범 체포했다.

김씨는 공동현관문 비밀번호를 알아내 들어가 A씨의 집 문을 두드리고 도어락 비밀번호를 눌러보기도 한 것으로 조사됐다. 전화를 받지 않는 A씨에게 하루에 20여 차례 전화를 걸기도 했다. A씨는 지난 1년간 스토킹 피해로 경찰에 10여 차례 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 피해의 심각성을 고려해 구속영장을 신청했고, 법원은 지난 19일 구속영장을 발부했다.

