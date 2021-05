日 스가 때와 달랐다…'노 마스크·맨손 악수'로 文 만난 바이든

[아시아경제 권서영 기자] 조 바이든 미국 대통령이 마스크를 벗고 문재인 대통령을 맞은 것으로 알려져 화제를 모았다.

바이든 대통령은 21일(현지시간) 오후 백악관 이스트룸에서 한국전쟁 영웅 랠프 퍼켓 예비역 대령에게 미 육군 최고의 영예인 명예훈장을 수여했다. 수여식에는 정상회담을 위해 방미한 문 대통령이 참석했다. 외국 정상으로서는 첫 참석이었으며, 문 대통령과 바이든 대통령이 처음으로 함께 공개석상에 선 모습이기도 했다.

백악관 공동취재단에 따르면 당시 현장에서는 문 대통령과 바이든 대통령 뿐 아니라 60여 명에 달하는 참석자가 거의 마스크를 쓰지 않았다. 또한 두 정상이 직접 악수를 나누기도 하는 등 사회적 거리두기 조치 역시 별도로 적용되지 않았다.

이는 최근 미 질병통제예방센터(CDC)가 백신 접종자에 한해 마스크를 쓰지 않아도 된다고 밝힌 데에 따른 것으로, 미국 내 방역의 자신감이 반영된 태도로 풀이됐다.

바이든 대통령이 마스크 없이 백악관에서 외국 정상을 맞이한 것은 이번이 처음이다. 코로나19로 인해 오랜 기간 답보 상태에 머무르던 미국의 외교가 차츰 정상화되어가고 있음을 보여준 셈이다. 이런 모습은 지난달 16일 스가 요시히데 일본 총리를 맞이했을 때와는 특히 달랐다. 당시 바이든 대통령은 '두 겹 마스크'를 착용하고 스가 총리와의 미일 정상회담에 임했으며, 인사 역시 악수 대신 주먹 인사로 대신한 바 있다.

한편 엄격한 방역 수칙에 얽매일 필요가 없었던 덕에 수여식 현장의 분위기는 상당히 자유로웠던 것으로 전해졌다. 바이든 대통령은 휠체어를 탄 퍼켓 대령과 함께 입장하거나 그의 가족과 문 대통령까지 함께 사진을 찍을 수 있도록 하는 등 현장의 축하 분위기를 유도한 것으로 알려졌다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr