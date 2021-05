文대통령 "한미 협력 확대는 세계 경제회복 돌파구"

바이든 대통령과 한미정상회담, 한반도 비핵화와 평화정착 긴밀한 협력 다짐

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일(현지시간) 오후 미국 백악관에서 열린 조 바이든 미국 대통령과의 확대 회담에서 "세계 비즈니스의 중심인 미국과 동아시아 경제 허브로 도약하고 있는 한국의 협력 확대는 양국은 물론 세계경제 회복의 돌파구가 될 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 "우리 양국은 코로나 위기 속에서도 서로 문을 닫지 않았고, 서로 방역을 도왔으며 교류와 교역을 유지했다. 반도체, 배터리, 통신을 비롯하여 코로나 이후 시대를 이끌 산업에서도 양국 기업들의 성공적인 협력 사례가 늘어나고 있다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "미국이 바이든 대통령님의 리더십에 의해 코로나 극복과 경제 회복, 국민통합에서 성공을 거두며 세계의 모범이 되고 있는 것을 축하한다"고 전했다.

문 대통령은 "바이든 대통령님과 나는 앞선 회담에서 한미동맹 강화와 한반도 평화의 공동의지를 확인했다. 수교 139주년을 하루 앞둔 오늘, 양국 국민들께 기쁜 선물이 되리라 생각한다"면서 "한반도의 완전한 비핵화와 평화 정착을 위해 한국은 미국과 함께 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "지금 세계는 미국의 복귀를 환영하며, 그 어느 때보다 미국의 리더십을 기대하고 있다. 바이든 대통령님도 더 나은 재건을 강조하며 모범의 힘으로 인류 공통의 과제를 해결할 의지를 표명했다"고 설명했다.

문 대통령은 "우리 양국은 가치를 공유하는 동맹으로써 코로나 극복, 경제 회복, 기후변화 대응을 비롯한 글로벌 현안에 대해서도 적극 협력할 것이며 새로운 시대를 열어갈 것"이라고 다짐했다.

바이든 대통령은 "미국과 한국은 여러 가지 공통의 희생을 포함한 아주 오랫동안 역사를 공유하고 있다. 한미동맹은 세계에서 아주 중요한 지역으로서 전 세계의 평화와 안정에 필수적"이라고 말했다.

바이든 대통령은 "우리 양측은 오늘 공통의 의제를 가지고 매우 유익한 대화를 나눴다. 또 개인적으로 단독 회담을 했을 때 너무 여러 가지 다양한 문제를 가지고 오래 논의했기 때문에 너무 오랜 시간을 대화하고 있다라는 (제 스태프의) 메모도 받았다"고 설명했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr