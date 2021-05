文대통령 "美 참전용사 힘으로 한국 폐허에서 일어나"

외국정상 중 처음으로 백악관 명예훈장 수여식 참석…한국전 참전용사 랄프 퍼켓 예비역 대령 명예훈장

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일(현지시간) 오후 미국 백악관 이스트룸에서 열린 랄프 퍼컷 예비역 대령의 명예훈장 수여식에 참석해 "한국의 평화와 자유를 함께 지켜준 미국 참전용사들의 그 힘으로 한국은 폐허에서 다시 일어나 오늘의 번영을 이룰 수 있었다"고 말했다.

문 대통령은 이날 조 바이든 미국 대통령 초청으로 명예훈장 수여식에 참석했다. 명예훈장 수여식에 외국 정상이 참석한 것은 처음이다. 문 대통령은 "대한민국 대통령으로서 큰 영광이자 기쁨"이라며 "랄프 퍼켓 예비역 대령님은 한국전쟁의 영웅"이라고 평가했다.

문 대통령은 "대령님은 205고지 전투를 비롯한 수많은 전투에서 초인적인 용기와 리더십으로 끝까지 임무를 완수하셨다. 대령님과 미8군 레인저 중대 장병들을 비롯한 참전용사들의 희생으로 한국은 자유와 민주주의를 꽃피울 수 있었다"고 말했다.

문 대통령은 "한국 국민들은 참전용사들을 통해 자유와 평화를 향해 전진하는 위대한 미국의 정신을 보았다"면서 "영웅들의 피로 맺어진 한미동맹은 한반도를 넘어 평화와 번영의 핵심축이 됐다"고 평가했다.

바이든 대통령은 "대령님은 한국민들의 자유를 수호하기 위해 205고지에서 용감무쌍한 활약을 펼쳤고 평생 타의 모범이 되어 왔다"면서 "전쟁의 포화 속에서도 퍼켓 대령은 자신의 목숨보다도 전우들의 목숨을 먼저 생각했다"고 말했다.

바이든 대통령은 "우리 동맹의 힘, 미국과 한국 간 동맹의 힘이라는 것은 바로 용기와 결단력 그리고 희생으로부터 태어났다. 이것은 바로 한국전에서 어깨를 나란히 하고 싸운 미국과 한국 간의 장병들의 힘"이라고 평가했다.

바이든 대통령은 퍼켓 예비역 대령이 한국전에서 자신의 몸을 아끼지 않았던 사연을 전했다.

바이든 대통령은 "수류탄 조각이 이때 왼쪽 허벅지에 박히게 되는데 당시에 호송을 거부했다. 앞에서 자신의 병사들을 이끄는 사람이었기 때문"이라며 "너무나 위험한 상황도 있었지만 중공군들의 진격을 막을 수가 있었다"고 설명했다.

바이든 대통령은 "지금 한국의 대통령께서 이 자리에 계시는데, 지금 그러한 역사적인 기억을 우리 가슴에 담고 있다. 우리 모두의 랄프 퍼켓 대령이 전투에서 보여준 용기를 다 가슴 속에 기억할 것"이라고 말했다.

