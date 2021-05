[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일(현지시간) 오후 미국 백악관에서 조 바이든 미국 대통령과의 단독 회담을 마무리했다.

문 대통령과 바이든 대통령의 단독 회담은 양국 정상의 친밀감을 다지는 자리이고 곧바로 이어진 소인수 회담을 통해 진전된 논의를 이어갈 것으로 보인다.

문 대통령과 바이든 대통령은 소인수 회담에 이어 확대 회담까지 마무리한 뒤 공동 기자회견을 통해 회담 성과를 설명할 계획이다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr