中 "비트코인 채굴·거래 타격할 것"‥가상화폐 '와르르'

中 정부 규제 강화 발표에 비트코인 값 급락 전환

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국 정부가 비트코인의 채굴과 거래 행위에 대한 강력한 단속 의지를 밝혔다. 이 여파로 비트코인 등 가상화폐값이 급격하게 추락했다.

21일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 중국 국무원 금융안정발전위원회는 류허 부총리 주재로 열린 회의 후 발표한 성명을 통해 "비트코인 채굴·거래를 타격하겠다"라고 밝혔다.

중국이 가상화폐 거래에 이어 채굴까지 중단하겠다는 강경한 입장을 내놓자 가상화폐값은 자유낙하했다.

가상화폐값은 하루 전 미 재무부가 1만달러 이상의 가상화폐 거래 국세청 신고 의무화를 발표했음에도 크게 영향을 받지 않았지만, 중국발 악재에는 곧바로 반응했다.

중국이 전 세계 비트코인 채굴의 75%를 차지하고 있기 때문으로 풀이된다.

이날 비트코인 값은 오전 10시까지 상승세를 보이며 4만1000달러대에 거래됐지만, 중국발 악재가 전해지자 10% 이상 하락하며 3만6000달러선으로 추락했다.

알트코인들도 일제히 약세다. 이더리움은 15% 하락한 2400달러대에, 도지코인은 15센트 내린 34센트대에서 거래되고 있다.

앞서 중국은행업협회, 중국인터넷금융협회, 중국지불청산협회 등 중국 내 3개 기관은 지난 18일 국민의 재산을 위협하고 투기 현상이 재연된다며 가상화폐를 사용해서는 안 된다고 경고하며 비트코인 값을 수직 하락시킨 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr