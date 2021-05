英 해리 왕자 “어머니 잃은 슬픔 잊으려 술·약물에 의존”

오프라 제작 정신 건강 시리즈서 고백

"마클과 함께 소셜 미디어에 시달렸지만 가족들이 외면"

[아시아경제 김희윤 기자] 영국의 해리 왕자가 어머니 다이애나비 사망 후 고통을 잊으려 술과 약물에 의존했다고 고백했다.

21일(현지시간) BBC와 더타임스 등 외신에 따르면 해리 왕자는 미국 방송인 오프라 윈프리와 함께 제작한 정신 건강 관련 애플TV 다큐멘터리에 출연해서 이같이 말했다.

해리 왕자는 "금요일이나 토요일 하룻밤을 잡아 일주일 치 술을 몰아서 마셨다"며 "즐기기 위해서가 아니라 무엇인가를 감추기 위해 먹곤 했다"고 밝혔다.

그는 "나는 술을 당연하게 마셨고 마약을 할 수밖에 없었다"며 "(슬픈) 감정을 덜 느끼기 위해서만 애를 썼다"고 털어놨다.

또 해리 왕자는 "아내 메건 마클이 왕실 내 갈등으로 극단적인 선택 충동을 느낄 때 어머니를 잃었던 공포가 다시 떠올랐다"며 "어머니가 그렇게 떠나고 이제 내 아기를 가진 또 다른 여자를 잃을 처지에 놓였는데도 왕실이 그 상황을 무시해 완전히 무력감을 느꼈다"고 폭로했다.

이어 그는 "왕실에서 '그냥 하면 인생이 쉬워진다'고 말했지만 내 안에 어머니가 있는 것 같았다"며 "난 시스템 밖에 있는 것처럼 느끼는데 아직 거기 묶여 있기 떄문에 빠져나와서 자유롭게 되는 길은 진실을 말하는 것뿐"이라고 말했다.

