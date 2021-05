[종합] 페미니즘 의혹에 男 누리꾼 "후원 철회하겠다"…초록우산 측 "관련 없다" 일축

초록우산 측 "아동 건강한 성장 돕기 위해 사업 수행"

[아시아경제 허미담 기자] 초록우산어린이재단(재단)이 그간 페미니즘 관련 행사를 진행한 사실이 알려지면서 남성 누리꾼들을 중심으로 재단에 대한 후원을 취소하겠다는 움직임이 잇따르고 있다. 이에 재단 측은 21일 "정치·종교·인종·성별에 따른 편향성을 가지지 않고 아동의 건강한 성장을 돕기 위해 사업을 수행하고 있다"는 입장을 밝혔다.

최근 남성 중심 커뮤니티를 중심으로 재단에 해왔던 정기후원을 철회하겠다는 내용의 글들이 잇따라 올라오고 있다. 이들은 아동들을 위해 기부했던 자신들의 후원금이 페미니즘 활동에 사용되는 것이 적절치 않다고 주장했다.

일부 누리꾼들은 후원 해지 인증 글을 올리며 "초록우산은 아이들에게 복지를 지원해주는 게 목적 아니냐. 그런데 왜 특정 사상을 지향하는 거냐", "초록우산 말고 다른 후원처 찾는다. 3년 동안 후원했는데 다른 곳에 후원하는 게 나을 것 같다", "10년 동안 후원했는데 이게 무슨 일이냐" 등의 반응을 보였다.

논란이 된 행사는 2018년 10월 진행한 '2018 대한민국 시민 in 학생축제'다. 당시 행사 현수막에는 '10대 페미니스트 성장 동아리 페미니즘 교육을 실천하는 경기여성위원회'라는 문구와 함께 초록우산이 주관 단체로 포함돼 있었다.

또 누리꾼들은 같은 해 한 어린이도서관에서 진행된 영어책 모임 '페미-수다'도 문제 삼았다. 행사 홍보물에는 "엄마인 나, 딸인 나로서 우리 모두가 겪었거나 겪을지도 모르는 불평등한 경험들 앞에서 '이렇게 해야 해'. '이렇게 하는 것이 결코 나쁜 것이 아니야'라고 이야기해주는 소책자 원서를 읽어보자"라는 내용이 담겨 있었다.

논란이 커지자 재단 측은 이날 공식 홈페이지를 통해 '일부 사이트 게시판에 게시된 글에 대한 초록우산 어린이재단의 입장'이란 제목의 입장문을 발표했다.

단체는 "게시글 사진 속 행사는 2018년 10월20일 진행된 '2018 대한민국 시민 in 학생축제'"라며 "본 행사 취지는 아동·청소년이 직접 참여하여 아동 관점의 정책안을 개발하고 제안하는 것으로, 행사에서 운영된 전체 부스 중 초록우산은 놀이 및 권리체험, 정책 부스를 담당하여 운영했으며, 게시글 사진 속 해당 부스는 초록우산과 무관하고 재단이 행사에서 함께한 기관들과도 전혀 관련이 없음을 밝힌다"고 해명했다.

영어책 모임 '페미-수다'와 관련해선 "어린이도서관 건은 공공도서관으로서 독서동아리 지원사업의 일환으로 책 모임을 위한 장소제공으로 참여한 바, 해당 모임과는 관계 없음을 안내드린다"고 부연했다.

아울러 재단 측은 "모든 사업은 UN아동권리협약을 기준으로 하여 진행하고 있다"라며 "확인되지 않은 사실을 게재 및 확산할 경우 초록우산의 아동지원사업에 피해가 발생할 수 있으므로 자제 부탁드린다"고 강조했다.

