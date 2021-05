오후 9시까지 서울서 203명 확진…일주일 전보다 44명 줄어

[아시아경제 이준형 기자] 서울시는 21일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 203명이었다고 밝혔다.

같은 시간대로 보면 전날(20일) 170명보다 33명 많고 일주일 전(14일) 247명보다 44명 적다. 하루 전체 확진자 수는 20일 172명, 14일 254명이었다.

이달 들어 서울의 일일 확진자 수는 평상시에는 200명대였다가 검사 인원 감소의 영향이 있는 주말 및 주초나 공휴일 다음날은 100명대로 줄어드는 양상을 보이고 있다. 이달 6일부터 20일까지 최근 보름 동안 서울에서는 하루 평균 209명이 확진됐고 3만2898명이 검사를 받았다.

이날 확진자들은 대부분 전날인 20일에 검사를 받았다. 20일 서울의 검사 인원은 3만8060명으로 공휴일이었던 19일(1만9510명) 대비 2배 가량 늘었다.

이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 4만2276명으로 잠정 집계됐다. 이날 전체 확진자 수는 다음날 0시 기준으로 정리돼 오전 중 발표된다.

