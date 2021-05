양안관계 악화 속 홍콩, “대만 사무소 운영 중단은 심각한 간섭 때문”

대만 거주 홍콩인 지원·대만과 문화 경제 교류 업무 수행

본토-대만 간 관계 악화의 또 다른 신호로 해석

[아시아경제 김희윤 기자] 양안(兩岸·중국과 대만) 관계가 악화일로인 가운데 홍콩 정부는 21일 대만 사무소 폐쇄 조치 원인을 홍콩 문제에 대한 대만의 심각한 간섭 때문이라고 밝혔다.

홍콩 공영방송 RTHK 보도에 따르면 홍콩 정부는 이날 성명을 통해 "대만 주재 홍콩경제무역문화판사처(HKETCO)의 운영을 중단한 것은 최근 몇 년간 대만 정부가 양측 관계에 돌이킬 수 없는 피해를 안겼기 때문"이라고 밝혔다.

지난 18일 홍콩 정부는 짧은 성명을 통해 대만에 있는 홍콩경제무역문화판사처의 운영을 이날부터 일시 중단한다고 밝혔다.

홍콩 정부는 해당 조치는 현지의 코로나19 상황과 무관하다고 밝혔으나 구체적인 운영 중단 이유는 밝히지 않았다.

홍콩과 대만 간 경제·무역 교류 촉진을 목적으로 2011년 개소한 HKETCO는 교민 업무 등 홍콩 정부의 실질적인 공관 역할을 해왔다. 대만 역시 홍콩에 경제문화판사처를 두고 있다.

폐쇄 사흘 뒤 성명에서 홍콩 정부는 "(대만이) 홍콩의 번영과 안정을 부수려는 사람들과 폭력적인 시위자들을 지원하는 단체를 조직했다"고 지목했다.

앞서 대만은 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 통과 다음 날인 지난해 7월 1일부터 홍콩인의 이주를 돕는 공공 조직 '대만홍콩서비스교류판공실'을 운영해왔다.

홍콩 정부는 "'홍콩지원프로젝트'와 '대만홍콩서비스교류판공실' 같은 단체를 조직한 도발적 행동은 홍콩과 대만 간 교류와 협력을 촉진하자는 목표에 부합하지 않는다"며 "홍콩 정부는 대만의 행동에 극도의 유감을 표한다"고 밝혔다.

이어 홍콩 정부는 "HKETCO가 설립 목적을 이행하기 어려운 만큼 직원의 안전과 권리를 보호하기 위해 결국 운영을 일시 중단하기로 했다"고 덧붙였다. 현재 모든 근무 직원은 귀국한 것으로 전해졌다.

또한 대만과의 관계에 대해서 홍콩 정부는 "모든 문제는 계속해서 기본법(홍콩 미니헌법)과 하나의 중국 원칙에 따라 다룰 것"이라고 강조했다.

대만의 대중국 담당 부처인 대륙위원회는 홍콩 정부의 HKETCO 폐쇄 조치에 "홍콩 정부가 일방적 결정을 내렸다"며 깊은 유감을 표명했다.

한편, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이번 사건에 대해 "양안 관계 악화의 또 다른 신호"라고 분석했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr