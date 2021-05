[아시아경제 정동훈 기자] 서울 남대문경찰서는 집합금지 해제를 촉구하며 미신고 집회를 한 유흥업소 업주들을 수사 중이라고 21일 밝혔다.

앞서 유흥음식업중앙회·단란주점업중앙회·콜라텍협회 회원 300여명은 전날 오후 1시 30분께부터 서울시청 앞에 집결해 집합금지 중단과 손실보상법의 조속한 시행을 요구했다.

주최 측은 이날 행사를 기자회견이라고 공지했으나 사실상 집회 형식으로 열렸다. 이들은 오세훈 서울시장과의 면담을 요구하며 청사 안으로 진입하려고 해 경찰과 대치하기도 했다.

업주들은 경찰의 3차 해산명령 이후 1시간여만에 자진 해산했으나 경찰은 집회 금지 구역에서 사전 신고 없이 집회를 연 혐의(집회 및 시위에 관한 법률·감염병예방법 위반)로 수사를 진행하고 했다. 경찰 관계자는 "채증 자료를 바탕으로 법리 검토를 하고 있다"고 말했다.

