[속보] 오후 9시까지 서울 203명 확진…1주 전보다 44명↓

속보[아시아경제 임주형 기자] 21일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 203명이었다고 서울시가 밝혔다.

같은 시간대로 비교해 전날(20일) 170명보다 33명 많고, 1주 전(14일) 247명보다 44명 적다. 하루 전체 확진자 수는 20일 172명, 14일 254명이었다.

