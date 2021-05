SK하이닉스, 인텔 낸드사업 인수 EU 심사 통과

[아시아경제 우수연 기자]SK하이닉스는 21일 유럽 반독점 심사기구 EC(European Commission)로부터 자사의 인텔 낸드사업 인수에 대해 '무조건부 승인(Unconditional Clearance)'을 받았다고 밝혔다.

EC는 1단계 심사에서 승인했으며 이에 대해 SK하이닉스 측은 "아무런 조건도 달지 않고 추가적인 조사도 없이 EU 당국의 심사가 완료됐음을 의미한다"고 설명했다.

미국의 경우 지난 연말 FTC(연방거래위원회)와 3월 CFIUS(외국인투자심의위원회)의 승인이 완료됐으며, 한국, 중국, 영국 등 여타 6개국의 심사는 진행 중이다.

SK하이닉스 관계자는 "당사와 인텔은 진행 중인 심사들을 모두 연내 성공적으로 마무리하기 위해 함께 노력하기로 했다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr