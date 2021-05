신세계 정용진, 현대카드 정태영과 환담…"구단 운영 공통점 많아"

[아시아경제 이준형 기자] 프로야구 SSG랜더스의 구단주인 신세계 정용진 부회장이 프로배구 현대캐피탈 구단주인 정태영 현대카드 부회장을 만나 의견을 교환했다.

21일 현대캐피탈에 따르면 정용진 부회장은 전날 충북 천안 서북구에 위치한 현대캐피탈의 천안캠프를 방문했다. 이날 정용진 부회장은 정태영 부회장과 만나 현대캐피탈 선수단의 훈련을 지켜보고 기념촬영 등을 했다. 두 구단주는 각각 상대팀 유니폼을 입고 배구공과 야구모자를 교환하기도 했다.

이날 정태영 부회장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "SSG 랜더스 구단주가 현대캐피탈 스카이워커스 천안캠프를 방문했다"면서 "야구와 배구라는 다른 종목을 하고 있지만 구단 운영, 마케팅, 데이터 분석 등 참고할 공통점이 많다"고 밝혔다.

한편 정용진 부회장은 올해 초 야구단을 인수한 후 광폭 행보를 보이고 있다. SSG구단은 최근 프로배구 대한항공과 공동 마케팅을 펼쳤다. 이날 열리는 LG트윈스와의 홈 3연전에서는 신세계가 운영하는 스타벅스 연계 이벤트를 진행한다. SSG 랜더스는 스타벅스 로고가 들어간 특별 유니폼을 제작했는데 온라인 판매에서 5분만에 매진됐다.

