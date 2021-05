SSG 추신수, '팔꿈치 통증'으로 주사 치료…21일 LG전 선발 제외

[아시아경제 허미담 기자] 추신수(39·SSG 랜더스)가 왼쪽 팔꿈치 통증으로 21일 경기에서 빠진다.

SSG는 21일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 LG트윈스와의 경기에 최지훈(중견수)-고종욱(지명타자)-최정(3루수)-제이미 로맥(1루수)-정의윤(좌익수)-한유섬(우익수)-박성한(유격수)-이흥련(포수)-최항(2루수) 순으로 타순을 꾸렸다. 선발투수는 문승원이다.

경기에 앞서 김원형 SSG 감독은 "오늘 추신수는 선발 명단에서 빠진다. 얼마 전부터 왼쪽 팔꿈치가 좋지 않았다. 심한 부상은 아니고 염증이 있어서 주사 치료를 받았다"며 "경기 후반에 대타로 나설 수도 있지만, 되도록 내보내지 않으려 한다"고 말했다.

미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 돌아온 추신수는 올 시즌 36경기에 출전해 타율 0.228, 8홈런, 23타점을 기록 중이다.

