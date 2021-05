무력충돌 위험 역대최고…미중 갈등에 이어지는 ‘대만 위기설’

홍콩 싱크탱크 "중국의 대만 무력통일 시간문제" 분석

[아시아경제 김희윤 기자] 홍콩 싱크탱크가 대만해협을 둘러싼 무력 충돌의 위험이 역대 최고 수준으로 고조되며 대만위기설이 현실화되고 있다고 분석했다.

21일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 신생 싱크탱크 중국양안아카데미는 지난 19일 보고서를 통해 현재 대만해협의 무력 충돌 위험 지수는 -10부터 10까지 범위에서 7.21이라고 밝혔다.

중국양안아카데미는 중국공산당이 지원하는 단체로 중국 유명 시사평론가이자 전 중국청년연합회 상무위원인 레이시잉이 설립했다. 이들은 보고서에서 중국과 대만 양측의 군사력과 무역관계, 여론, 정치적 행사, 동맹 지원 등의 요소를 고려해 현재 관계가 "전쟁 직전의 상황"이라고 규정했다.

1950년대 초반 중국 국공내전 후 장제스(蔣介石)가 이끈 국민당 세력이 대만으로 도망쳤을 때의 위험 지수 6.7보다 현재 위험지수가 더 높다고 보고서는 분석했다.

레이시잉은 "대만해협을 둘러싼 정치적 역학관계 변화와 미국-대만 간 밀착이 분쟁 위험을 높이는 두 가지 파괴적 요소"라며 "현재의 흐름이 이어지면 중국의 대만 무력 통일은 시간 문제"라고 주장했다.

반면 림 존 전 대만중앙연구원 연구원은 현재 상황이 1950년대보다 나쁘다는 주장에 이의를 제기하면서 "불확실성이 크다는 점에서 어느 한쪽이라도 오판을 하거나 잘못 행동할 경우 대만해협을 둘러싼 위험이 전례 없는 수준으로 높아질 수는 있다"고 관측했다.

이어 그는 "미중 관계가 통제 가능한 경우 중국은 대만이 문제 되지 않는다고 믿어왔다"며 "그러나 미중 관계는 도널드 트럼프 정부 당시 추락했고 조 바이든 행정부에서도 개선의 신호가 없다"고 지적했다.

한편 지난달 30일 영국 시사주간지 이코노미스트는 대만에서 미중 갈등을 통제해 온 '전략적 모호성'이 무너지고 있다며, 이로인해 대만은 현재 세계에서 가장 위태로운 지역이라고 설명했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr