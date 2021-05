‘드림하우스 갤러리’ 다양한 분야와의 협업 통해 최상의 주거 가치 경험 공간 선보여

- 리빙에서부터 아트&컬처까지 라이프스타일 전반에 걸친 다양한 경험 콘텐츠 공개

- 분야별 다양한 브랜드와 협업 진행… 최상의 주거가치를 경험할 수 있게 해 주목

DL이앤씨(디엘이앤씨)의 주거 브랜드 e편한세상의 주거 철학과 기술력을 바탕으로 집의 모든 가능성을 총망라해 선보이는 브랜드 경험 공간 ‘드림하우스 갤러리’가 라이프스타일 전반에 걸쳐 다채롭게 구성된 콘텐츠들로 화제다.

먼저 리빙 부분에서는 다양한 프리미엄 라이프스타일 기업과 컬래버레이션을 이룬 차별화된 주거공간을 선보인다. 기존에 진행되어 왔던 단순 유니트 체험을 넘어, 보다 생동감 있게 최상의 주거 가치를 경험하는 공간으로 완성됐다.

초프리미엄 빌트인 가전인 LG 시그니처 키친 스위트와 오브제컬렉션이 적용된 주거 공간에서부터 Duomo&Co., Infini, EDITORI 등 각 분야별 프리미엄 라이프스타일 브랜드와 협업해 프리미엄 주거문화를 제시하고, 이를 경험할 수 있도록 했다. 디뮤지엄과는 곳곳에 컨템포러리 아트 컬렉션 존을 마련해 일상이 예술이 되는 감동을 선사한다. 주거 공간과 어우러지는 개성 넘치는 작가들의 작품을 감상하는 묘미를 더했다.

뿐만 아니다. 다양한 라이프스타일 브랜드와의 협업을 선보이는 소셜 공간 ‘드림 라운지’, 브랜드의 감동을 소장하는 ‘드림 스토어’를 통해 최고의 삶을 경험하는 토탈 라이프스타일 플랫폼을 구현했다.

특히 ‘드림 스토어’에서는 e편한세상이 분야별 전문 역량과 두터운 팬덤을 보유한 소규모/소상공인 브랜드들과 함께 라이프스타일 아이템을 공동 개발한 '착한 컬래버레이션 프로젝트'를 소개해 눈길을 끈다.

이번에 선보이는 컬래버레이션 아이템은 크게 '익스클루시브 에디션', '디뮤지엄 에디션', '드림하우스 에디션' 등으로 구분된다. SENTIMENTAL과의 협업으로 개발한 퍼퓸드 디퓨저, HORANG과 함께한 커트러리 세트 등에서부터 개성 넘치는 아티스트와 컬래버레이션한 런드리 백, 비치 타월, 피크닉 매트 등을 만나볼 수 있다.

이처럼 나만의 특별한 라이프스타일을 꿈꾸는 이들을 위해 e편한세상의 감성을 더해 만든 다양한 아이템들은 갤러리 운영 기간 동안만 구매 가능한 한정판으로 제작되어 그 의미를 더할 예정이다.

한편, e편한세상의 드림하우스 갤러리는 코로나19와 1~2인 가구의 증가 등의 사회 현상과 이를 기반으로 점차 다양해지고 있는 사람들의 라이프스타일을 반영한 다양한 새 시대 주거 형태를 마련해 공개했다는 점에서도 업계와 수요자들의 높은 관심이 이어지고 있어 주목된다.

실제 이곳에서는 최근 급격하게 증가하고 있는 1~2인 가구에 최적화된 새로운 소형 주거 컨셉인 스튜디오형 주거 타입을 만나볼 수 있으며, 포스트 코로나로 더욱 중요해진 쾌적함과 더욱 다층화된 집의 역할에 중점을 둔 20~60평대의 주거 타입도 미리 경험할 수 있다.

또한 이번 드림하우스 갤러리에서는 진정한 웰니스 라이프를 즐길 수 있는 ‘컴팩트 피트니스’, 개인/소규모 단위로 문화생활이 가능한 ‘컬처 스튜디오’ 등 e편한세상이 제안하는 프리미엄 커뮤니티 쇼룸도 구현, 관람객들에게 특별한 기회를 제공하고 있다. 이 밖에도 도심 속 편안한 휴식과 힐링을 경험하는 그린카페와 시적인 감성을 선보이는 프리미엄 조경 컨셉 ‘드포엠(dePOEM) 가든’도 구현돼 있다.

드림하우스 갤러리는 서울시 용산구 독서당로29길 5-6에 위치하며, 2021년 7월 31일까지 운영된다. 오전 10시부터 오후 6시까지(매주 월요일 휴관) 관람 가능하며, 사회적 거리두기의 일환으로 100% 온라인 사전 예약제를 통해 소그룹 프라이빗 투어 서비스만 실시한다.

