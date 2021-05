‘나홀로족’ 노린 몸캠피싱 범죄 기승 ‘시큐어앱’ 대안책 제공해

디지털기기의 발전에 따라 각종 사이버 범죄 또한 다양한 수법으로 진화하여 많은 피해자를 발생시키고 있다. 온라인 상에서의 범죄를 뜻하는 사이버 범죄는 사이버 공간이라는 특수성 때문에 범인을 검거하기가 매우 까다롭기 마련이다.

최근에는 이른바 몸캠피싱이라 불리는 사이버 범죄가 큰 피해 규모로 인해 많은 이들을 공포에 떨게 하고 있다. 해당 범죄는 중국 등의 지역에 위치를 두는 등 찾기 어려운 곳에 조직을 구성하여 치밀한 계획 하에 진행된다. 따라서 범인 검거에 상당한 난항을 겪고 있다.

몸캠피싱은 여성을 가장한 피의자가 SNS 및 채팅앱에서 주로 젊은 남성들에게 접근해 음란 화상 채팅을 유도하고, 해당 장면을 촬영해 피해 대상의 지인들에게 영상을 유포하겠다고 협밥해 돈을 뜯어내는 순서로 진행된다.

주로 남성을 대상으로 삼으며 연령을 구분 짓지 않고 다양한 피해 사례가 속출하고 있어 SNS나 채팅앱을 이용할 시 조심해서 이용하여야 한다.

이에 대해 사이버 보안회사 시큐어앱의 임한빈 대표는 “이러한 수법을 비롯하여 다양한 디지털 성범죄 및 사이버금융범죄 수법들이 매우 기승을 부리고 있는 만큼 온라인에서 낯선 사람과 대화는 하지 않는 편이 좋다”고 당부했다.

또 피해를 입었다 하더라도 현명한 초동대처로 피해를 최소화 해야 한다고 전했다.

한편 오랜 기간 보안기술의 개발에 힘써온 국내 대표 보안업체인 ‘시큐어앱’은 피해자들을 구제에 나선다. 화상통화협박, 랜덤채팅사기, 연락처해킹 등의 사이버 범죄의 피해자들을 구제하고 뿐만 아니라 리벤지포르노, 성착취 등의 피해자들에게도 도움을 준다.

또 최근 급증하고 있는 휴대폰해킹 및 카톡사기 등의 피해까지 아울러 365일 24시간 언제든지 무료상담이 가능한 상담센터를 운영 중에 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr