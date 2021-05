한국 소비자 장 건강 지킴이 컬처렐, 한정판 선물세트 첫 선 예정

가정의 달을 맞이해 프로바이오틱스 브랜드 컬처렐에서 국내 한정판 선물세트를 출시한다고 밝혔다.

이번에 선보이는 한정판 선물세트는 인스타그램과 페이스북 이벤트를 통해서만 제공되며, 컬처렐 다이제스티브 헬스, 헬스 앤 웰니스, 키즈 패킷, 키즈 츄어블 제품으로 구성됐다.

이벤트 참여는 컬처렐 공식 인스타그램과 페이스북에 올라와 있는 해당 게시물에 좋아요 누르기, 계정 팔로우 및 친구 태그를 통해서 가능하며 이벤트 참여시 제품과 한정판 놀이 세트를 받아볼 수 있다.

컬처렐 Soren Thomsen 대표는 “이번 이벤트는 SNS를 통해 소비자에게 더 친근감 있게 다가갈 수 있으며 한국 소비자들의 건강을 지켜주겠다는 컬처렐의 약속을 더욱 촉진 할 수 있는 좋은 기회다”라며 “소비자들이 유산균을 섭취하고 컬처렐을 통해서 장 건강에 더 많이 신경 쓸 수 있도록 할 계획이다”고 설명했다.

한편 컬처렐 제품 구매는 한독 자사몰 일산건강, 네이버 스마트스토어 한독몰, 카카오 선물하기를 통해 가능하며 자세한 내용은 홈페이지를 통해서 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr