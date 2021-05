[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 21일 휠체어를 타고도 불편 없이 이용할 수 있는 '장애인 이용 가능 모범음식점' 889곳을 경기도 홈페이지에 공개했다.

경기도는 위생, 서비스, 맛 등을 종합적으로 평가해 시장ㆍ군수가 지정한 '모범음식점' 2807곳 가운데 입식테이블, 경사로, 승강기, 전용 화장실, 전용 주차구역 등 장애인들을 위한 편의시설을 확보한 모범음식점 889곳을 선정, 발표했다고 밝혔다.

도는 이들 음식점을 경기도 홈페이지(https://www.gg.go.kr/)에서 분야별 정보, 식품ㆍ건강ㆍ의료, 장애인 이용 가능 모범음식점 현황 순으로 메뉴를 클릭하면 내용을 확인할 수 있다.

도 관계자는 "장애인들 삶의 질 향상과 코로나19 등으로 어려움을 겪고 있는 모범음식점 매출 지원 등을 위한 조치로 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다"고 전했다.

