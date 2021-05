文 대통령, '한미동맹 상징' 알링턴 국립묘지 방문…무명용사 묘에 헌화

[아시아경제 이지은 기자] 한미정상회담을 위해 미국을 방문 중인 문재인 대통령이 한미동맹의 상징인 알링턴 국립묘지를 찾아 한국전에 참전한 용사들과 무명용사들을 참배하는 것으로 공식 일정을 시작했다.

문 대통령은 20일(현지시간) 방미 첫 일정으로 한국전 참전 전사자 다수가 안장된 알링턴 국립묘지를 방문하고 헌화했다.

취임 후 한미정상회담을 위해 4차례 미국을 찾은 문 대통령이 알링턴 국립묘지를 찾은 것은 이번이 처음이다.

묘지 입구에는 '미국의 가장 신성한 성지 알링턴 국립묘지에 오신 것을 환영합니다'라는 안내문이 걸렸다.

문 대통령은 워싱턴 관구사령관의 안내에 따라 '하나님만 아시는 무명용사들'을 기리는 무명용사의 묘를 찾아 참배했다. 무명용사의 묘에는 1?2차 세계대전, 한국전, 베트남전에서 전사한 무명용사들이 안치되어 있다.



문 대통령은 이후 국립묘지 기념관 전시실로 이동, '무명용사와 그들의 고귀한 희생을 기리며'라는 문구가 새겨진 기념패를 기증했다.



문 대통령은 헌화 행사에 참석한 미측 인사들을 만나 "한국전쟁 당시 대한민국의 자유와 민주주의 수호를 위해 싸운 미군들에게 경의를 표한다"고 말하고, "바이든 대통령과 함께 한미동맹을 더욱 강력하고 포괄적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다고 청와대가 전했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=이지은 기자 leezn@asiae.co.kr