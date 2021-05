정부·의료계, 백신 불안감 해소 나섰다…"희귀혈전증 매우 드물어" 한목소리

질병청 20일 '이상반응에 대한 모든것' 토론회 개최

[아시아경제 김지희 기자] 정부와 의료계가 20일 토론회를 열고 코로나19 백신 접종을 향한 불안감 해소에 나섰다. 이 자리에서 당국과 전문가들은 "일부 백신에서 문제가 된 희귀혈전증은 매우 드문 사례이고, 접종 후 신고된 이상반응 사례는 국제적 기준에 따라 철저하게 인과성 조사가 이뤄지고 있다"고 입을 모으며 백신 접종을 독려했다.

질병관리청은 이날 오후 6시30분 유튜브 채널을 통해 '코로나19 예방접종 후 이상반응에 대한 모든 것' 토론회를 개최했다. 토론회에는 정은경 질병관리청장과 이필수 대한의사협회장, 정영호 대한병원협회장 및 코로나19 예방접종대응추진단과 피해조사반, 예방의학·순환기내과 전문의 등이 참석해 백신 접종에 대한 정보를 공유했다. 이들은 한 목소리로 백신 접종 후 이상반응에 대한 과도한 불안감을 경계해야 한다고 강조했다.

먼저 전문가들은 과학적 근거에 따라 아스트라제네카 백신 접종을 결정했다고 설명했다. 정재훈 가천대 예방의학과 교수는 "우리나라의 아스트라제네카 백신 접종연령 제한 공고는 유럽, 영국과 동일한 분석 사례를 기반으로 했다"면서 "여기에 우리나라 데이터로 어느 정도 치명률이 발생할지 별도로 계산해, 이를 토대로 30세 미만은 접종이익이 크지 않다고 결정했다"고 밝혔다.

희귀혈전증의 발생 위험은 극히 낮다는 주장도 나왔다. 나상훈 서울의대 순환기내과 교수는 "유럽의약품청(EMA)이 아스트라제네카 백신과 희귀혈전증의 연관성을 보고했지만 중요한 것은 그럼에도 코로나19 예방효과가 크기 때문에 접종을 지속해야 한다는 것"이라고 말했다. 나 교수는 "혈전증이 '음식'이라면 특이 부위 정맥혈전은 '3일 전 배달한 된장찌개 1인분' 정도로 작은 범위"라며 "3일 전 배달해 먹은 된장찌개로 배탈이 나서 모든 음식을 안 먹겠다고 하는 것이 현재의 논란"이라고 전했다.

이 같은 우려에 일부 백신의 접종 연령대를 제한한 해외 사례를 국내에 그대로 적용하는 것은 오히려 위험할 수 있다는 주장이다. 그는 "혈소판 감소성 혈전증의 위험도나 대체 백신 사용 가능성, 코로나19 위험도 등을 평가해 고유한 이득과 위험을 분석해야 한다"며 "다른 나라의 데이터로 국내 상황을 판단하는 것은 위험하다"고 지적했다.

아울러 백신 접종 후 발생한 이상반응에 '시간적 선후관계'가 있더라도 그것이 '인과관계'의 확정을 의미하는 것은 아니라는 분석도 이어졌다. 박영준 코로나19 예방접종대응추진단 이상반응조사지원팀장도 "현재 신고된 자료는 시간적 관련성만 있는 상황"이라며 "독립적 사건인지 접종과 인과관계가 있는지에 대해서는 조사가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 "이상반응 신고사례는 다양한 분야의 전문가들이 국제적 기준에 따라 객관적으로 심사하고 있다"고 말했다. 특히 고령층의 경우 백신 접종 후 사망·중증 이상반응 신고 사례의 인과성은 예방접종 보다는 다른 이유로 추정된다는 설명이다.

당국은 백신 접종으로 인한 이상반응에 대해서는 국가가 책임지고 보상한다는 입장을 재차 강조했다. 김지영 보상심사팀장은 "현재 WHO 회원국 가운데 25개국만이 국가 접종 피해보상제도를 운영하고 있는데, 우리나라는 피해 보상과 관련해 폭넓고 두텁게 지원하고 있다"고 말했다.

