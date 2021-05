전남도교육청 ‘힐링 프로그램 연수’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 20일부터 21일까지 1박 2일간 국립 장성 숲체원에서 민원 업무 담당자, 도서벽지 근무자 등 심리 치유가 필요한 일반직공무원 24명을 대상으로 ‘힐링 프로그램 연수’를 운영한다.

이번 연수는 코로나19 팬데믹 상황 속에서 감정 업무를 수행하거나 고된 일 부서에서 근무하는 직원들의 지친 심신을 회복하고 치유하는 기회를 제공하기 위해 마련했다.

도교육청은 이번 연수를 통해 직원들의 심리 치유와 스트레스가 해소되도록 다양한 체험형 프로그램을 준비했다.

직원들은 차를 마시며 심리적 안정과 오감을 활성화하는 ‘차 테라피’ 몸의 균형을 맞추고 전신 근육을 사용하는 걷기 프로그램 ‘노르딕 워킹’과 편백숲 요가, 도자기 만들기, 현악 5중주 음악회 등을 함께 체험했다.

연수에 참여한 한 직원은 “오랜 코로나19 상황으로 매우 힘들었는데, 답답한 사무실과 일상 업무에서 벗어나 편백 숲에서 스트레스를 해소하고 힐링하는 기회를 얻게 됐다”고 소감을 전했다.

김도진 총무과장은 “1박 2일 동안 몸과 마음의 힐링을 통해 좋은 에너지를 얻길 바란다”며 “스트레스로 인한 어려움 극복에 도움을 주기 위해 지속해서 지원 프로그램을 개발해 제공하겠다”고 말했다.

