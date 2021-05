나광국 전남도의원 “낙후된 주차장 설치 기준 개선” 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 고질적인 문제를 일으키는 공동주택의 주차장 설치 기준을 현실에 맞게 개정이 필요하다는 주장이 제기됐다.

20일 전남도의회에 따르면 나광국 전남도의원(더불어민주당·무안2)이 대표 발의한 ‘주택건설기준 등에 관한 규정 개정 촉구 건의안’이 제352회 임시회 제2차 본회의에 상정해 최종 의결한다.

현행 주차장 설치기준은 주택단지 전용면적당 일정 비율 이상의 주차장을 설치하고, 가구당 주차대수가 1대(전용면적 60㎡ 이하 0.7대) 이상을 설치하도록 규정하고 있다. 또 전용면적 85㎡ 이하 공동주택은 가구당 1.2대 이상 설치를 조례로 정할 수 있다.

지난해 기준 국내 자동차 등록 대수는 2437만대로 지난 1991년 425만대와 비교해 약 470% 증가했다.

그러나 주차장 면적은 차량의 증가 폭을 반영하지 못해 입주민 간 분쟁, 불법주차, 재난 발생 시 비상 차량 진입이 곤란한 상황이다. 특히 기존 공동주택보다 신규 공동주택의 주차난이 심각한 상황이다.

이에 나광국 의원은 ‘주택건설기준 등에 관한 규정’의 주차장 설치 기준을 현실에 맞게 개정하도록 촉구했다.

나광국 의원은 “사회문제가 된 공동주택 주차 문제는 현행 규정이 변화한 시대의 세대별 차량 보유 대수를 전혀 고려하지 않은 결과다”며 “국가의 정책적 지원과 지방자치단체의 실행 의지가 필요하다”고 강조했다.

이어 “공동주택의 고질적인 주차 문제 해결을 위한 공용주차장 확보, 선진 주차문화 정착을 위한 캠페인, 성숙한 도민 의식 도 병행돼야 한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr