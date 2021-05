학생부종합전형 입학사정관과 함께 준비해요...

동대문진학상담센터, 입시 대응 위해 실제 입학사정관과 질의응답 진행

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 지난 14일 입시 정보 격차 해소를 위해 동대문진학상담센터에서 온라인 ‘입학사정관의 대화’를 개최, 온라인으로 전체 영상을 공개했다.

이번 ‘입학사정관과 대화’는 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 유튜브 생방송으로 진행됐다.

경희대, 국민대, 동국대, 한양대 입학사정관이 강사로 참여해 실시간 질의응답을 진행, 대학 수시 전형의 중심인 ‘학생부종합전형’에 대한 수험생과 학부모의 궁금증을 해소할 수 있어 큰 호응을 얻었다.

또, 2022학년도 ▲학생부종합전형의 주요 특징 ▲자기소개서 및 면접 준비방법 ▲대학의 서류 평가방법 등에 대한 설명과 더불어 고3 현장에서 진학을 담당하고 있는 경희고, 동대부고 선생님의 질의응답도 진행돼 학생부종합전형을 준비하는 수험생에 큰 도움이 됐다는 평을 받았다.

‘입학사정관과의 대화’ 전체 영상은 동대문진학상담센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 동대문구청 유튜브 채널을 통해서도 공개될 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “유례없는 코로나19 장기화로 인해 수업 공백도 많고 입시에 변수가 많아 정보가 부족한 수험생과 학부모에게 입시정보 격차를 해소하는데 도움을 주기 위해 ‘입학사정관과의 대화’를 마련했다”며 “앞으로도 주민들의 요구에 맞춰 다양한 진학프로그램을 제공함으로써 사교육비를 절감하는 한편, 진학률을 높이는데 기여, 미래사회를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만드는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

동대문진학상담센터는 동대문구와 입시전문업체 유웨이가 함께 운영 중인 시설로 관내 학생 및 주민이면 누구나 맞춤형 입시 상담을 무료로 받을 수 있다.

자세한 사항은 동대문진학상담센터에 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr