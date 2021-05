먹는 콜라겐 브랜드 ‘긴자토마토’, 조선일보 2021 소비자추천 1위 선정

긴자토마토코리아(대표 임은혜)의 먹는콜라겐 브랜드인 ‘긴자토마토콜라겐’이 2021년 5월 18일 서울 플라자호텔 그랜드볼륨에서 열린 ‘조선일보 2021 소비차추천 1위 브랜드’ 시상식에서 콜라겐부문 1위 브랜드로 선정되었다.

조선일보가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 ‘2021 소비차추천 1위 브랜드’는 지난 2월1일~26일 사이에 한국소비자평가위원회가 한국리서치를 통해 고객1000명을 대상으로 직접 조사한 결과로 객관적인 지표를 통한 소비자가 직접 평가한 소비자 조사와 전문가 심의를 거쳐 선정되었다.

긴자토마토사는 먹는콜라겐 시장에서 차별화된 원료인 샥스핀을 통해 피부를 구성하는 필수 영양소인 콜라겐, 콘드로이친, 히알루론산을 천연성분에서 추출하여 피부보습, 노화방지, 피부영양 공급, 콜라겐 생성 등 인체 흡수율의 제품을 선보이며 건강기능식품 유통시장에서 주목을 받고 있다.

특히 ‘긴자토마토사’에서 7년간의 연구 끝에 제품화한 ‘콜라겐’은 상어 중에서도 콜라겐 함유량이 8배나 높은 청새리 상어의 지느러미를 일본의 기술력으로 정제하여 일체의 화학첨가물 없이 그대로 졸여서 만들어 흡수 효율을 높였다.

또한 스틱포 형태의 100%천연원료로 만들어진 고함량 콜라겐과 천연칼슘, 비타민C를 함유했으며, 無방부제, 無카페인, 無지방으로 한가지 천연원료에서 피부에 중요한 3가지 주요 성분(콜라겐,콘드로이친,히알루론산)을 모두 추출해 낸 액상형으로 인체흡수율을 높였으며, 포장을 뜯어 바로 섭취할 수 있는 액상형이기 때문에 편하게 섭취할 수 있다.

긴자토마토 코리아 임은혜 대표는 “2021 소비차추천 1위 브랜드 수상은, 지금처럼 콜라겐을 건강식품으로 흔하게 접하지못했던 20년전에, 산후조리를 하는 산모들의 건강식품으로 연구개발되었던 긴자토마토콜라겐이 이젠 한국의 소비자들께 인정받고 사랑받는 제품이 되어서 더욱 뜻깊습니다.독보적인 품질력과 철저한 품질관리가 있었기에 가능하다 할것입니다. 소비자가 선택하고 추천하는 긴자토마토콜라겐이 앞으로도 100년이 넘어서도 사랑받을수 있도록 끊임없이 연구하고 진정으로 노력하여 소비자들께서 보내주신 성원에 보답하겠습니다”고 말했다.

한편 이날 수상에서는 삼성물산의 래미안, LG전자의 LG그램, CJ 올리브영, 마리오 아울렛, 보람상조 등도 각 부문 1위 브랜드로 수상했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr