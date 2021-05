"한미 정상회담, '대북전략'이 최우선 의제...文 가교역할 약해져"

[아시아경제 조슬기나 기자] 한미 정상회담에서 대북 전략이 최우선 의제가 될 것이라는 보도가 나왔다. 다만 미국과 북한 지도자 간 가교로서 문재인 대통령의 역할은 이전보다 약해졌다는 평가다.

블룸버그통신은 19일(현지시간) "문재인 대통령은 중단된 핵 협상을 임기 마지막 1년 내 되살리고자 노력하고 있다"며 "자신이 지켜보는 가운데 미국과 북한이 접촉하도록 조 바이든 대통령과 회담에서 최후(last-ditch)의 시도를 하고자 나섰다"고 전했다. 문 대통령과 바이든 대통령은 21일(한국시간 22일 새벽) 백악관에서 회담한다.

통신은 문 대통령이 최근 취임 4주년 특별연설에서 남은 1년 임기를 '불가역적 평화'로 나아가는 마지막 기회로 여기겠다고 밝힌 점을 언급하면서 문 대통령의 역할은 약해졌다고 평가했다.

또한 "바이든 정부는 북한, 중국 등이 가하는 안보위협을 해소하는 데 있어 동맹국을 지원하는 방식으로 대외정책의 핵심을 바꿨다"면서 문 대통령과 회담은 이러한 접근법을 상징한다고 전했다. 2018년 싱가포르 정상회담 합의를 받아 들이려는 모습을 보인다고도 덧붙였다.

다만 통신은 최근 이스라엘과 팔레스타인 가자지구 하마스의 무력분쟁으로 중동문제가 표출된 게 한미 정상회담에 방해물이 될 수 있을 것으로 분석했다.

대북 이슈 외에 이번 회담에서는 문 대통령이 코로나19 백신 생산을 위해 미국의 협력을 구할 것으로 전망됐다. 바이든 대통령은 반도체 공급망 안정화에 대한 한국의 협력을 기대하고 있는 것으로 전해졌다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr