일반분양가 대비 합리적인 ‘신보라매 두산위브’ 아파트, 조합원 모집

서울에서 일반분양 아파트 청약당첨이 쉽지 않은 만큼, 청약점수와 무관하게 저렴한 가격으로 집을 마련할 수 있는 지역주택조합에 많은 관심이 쏠리고 있다. 5월 홍보관을 오픈하는 신보라매 두산위브 또한 내 집 마련의 꿈을 가진 세대들이 주목하고 있는 대표적인 단지다.

지역주택조합에 관심을 갖는 이들은 일반분양 대비 저렴하게 내 집 마련이 가능하고, 청약 통장 및 순위와 관계없이 진행할 수 있다는 장점이 있다. 무엇보다 주택법 개정으로 사업의 안정성이 더해지고 있어 이전보다 지역주택조합에 대한 신뢰가 높아지고 있다.

실제로 최근 다양한 지역에서 조합원 모집이 성공적으로 이뤄진 바 있으며 사업진행 속도 또한 빨라지고 있다고 보도 되고 있다. 여기에 조합원들은 시시때때로 토지 확보 등에 대한 진행사항을 확인할 수 있고 전세가격으로 최적의 아파트를 구매할 수 있어 해당 단지를 내 집 마련의 찬스로 바라보고 있다.

여기에 현 시점에서 볼 때 관악구 내의 아파트가 많지 않은데다가 그마저도 오래된 건물이 많은 만큼 신규 아파트가 들어선다는 소식에 주민들 또한 환영의 입장을 표하고 있다.

무엇보다 신보라매 두산위브 아파트는 가격은 물론 교통, 교육환경 등에서 월등하게 유리한 조건을 확보하고 있어 홍보관 오픈 전부터 지속적인 관심을 모아왔다.

교통조건을 살펴보면 지하철 1·2·7·9호선 4개 노선으로 환승 가능한 경전철의 중심지와 가깝다. 여기에 신림역, 보라매역, 당곡역, 트리플 역세권의 황금라인을 자랑하고 있기까지 하다.

더불어 국내 최고 대학 서울대학교와도 가깝고 1㎞ 이내에 초,중,고등학교가 분포되어 있어 도보 통학이 가능한 교육 여건을 조성하고 있다. 이에 교육특화지구로 발전할 가능성도 높으며, 이에 따라 학령기 자녀를 둔 세대로부터 지속적인 인기를 모을 것으로 보인다.

그밖에 우수한 생활 인프라는 물론 주변 환경에 대해서도 좋은 평가를 받고 있다. 사업지 부근에 4대암 전문의료시설인 보라매병원, 한림대학교강남성심병원, 대림성모병원, 양지병원이 인근에 위치해 있어 전문 의료기관 시설이 있으며 다양한 먹거리와 쇼핑을 즐길 수 있는 롯데백화점이 있어 삶의 편의성을 끌어올릴 것으로 평가되고 있다.

5월 홍보관 오픈을 시작으로 본격적인 조합원 모집에 들어갈 신보라매 두산위브 아파트에 대한 문의는 대표전화 및 홍보관 방문을 통해 가능하다.

