김포공항 주차대행 조은주차장, 무료발렛파킹 서비스 제공

김포공항 주차대행업체 조은주차장은 2021년 1월부터 지속적으로 시행한 김포공항 주차장 요금과 관련한 소비자 중심형 프로모션을 연장 한다고 밝혔다.

조은주차장은 고객중심형 주차대행이벤트를 통하여 고객들의 부담을 최소화함은 물론 차량을 안전하게 관리하고 있으며 철저한 시스템아래 업무를 진행하고 있는 김포공항 주차대행업체이다.

업체 관계자는 "100% 실내주차장을 제공하는 약속으로 업무를 진행하고 있다. 이는 차량의 안전과도 연결되는 만큼 반드시 실내주차장 유무를 체크하여 주차대행업체를 선정하길 당부드린다"라고 전했다.

김포공항 주차대행 업체 ‘조은주차장’은 공영주차장 대비 저렴한 주차비는 물론 10년 이상의 베테랑 기사님들이 주차대행 서비스를 진행하고 있다.

이곳의 주차비는 평일 1만5천원, 주말 2만원으로 책정되어 있다.

해당 관계자는 “경기 침체로 모두가 어려움을 겪고 있는 와중에 부담을 최소한으로 줄이고 합리적인 가격에 김포공항 주차대행 서비스를 이용하실 수 있도록 주차요금 최저가와 발렛 서비스를 제공하고 있다”며 “앞으로도 소비자들의 편의를 위해 더 많은 프로모션을 진행할 계획이니 관심을 두시길 바란다“고 말했다.

한편, 공항 주차대행 전문 ‘김포공항 조은주차장’에 관한 자세한 정보 및 예약 문의는 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr