김용태, 국민의힘 청년최고 출마…"文에 질서있는 퇴각 명해"

[아시아경제 금보령 기자] '90년생' 김용태 국민의힘 경기 광명을 당협위원장이 청년 최고위원에 도전한다.

김 위원장은 20일 오전 10시30분 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사 강당에서 청년 최고위원 출마선언을 공식화했다

김 위원장은 "2030세대의 힘으로 문재인 정권과 더불어민주당의 질서 있는 퇴각을 명하고자 이 자리에 섰다"고 강조했다.

청년 최고위원 후보로서 김 위원장은 세 가지 공약을 내놨다. 우선 2030에게 필요하다고 여겨지는 다양한 정책을 당론에 올릴 생각이다. 김 위원장은 "부동산, 일자리, 창업, 연금 고갈 문제, 코인 거래, 플랫폼 노동 등 2030세대의 다양한 관심을 반영하겠다"며 "2030세대의 문제를 해결하며 부모님 세대의 걱정과 근심까지 덜어드릴 수 있도록 전력을 다하겠다"고 얘기했다.

대학 학부와 대학원에서 환경과 에너지 정책을 공부한 경험을 살려 기후변화 위기에도 목소리를 낼 계획이다. 김 위원장은 "앞으로의 기후변화 위기는 2030세대의 생명과 재산을 위협할 안보 위협군이라는 것을 과학이 말해주고 있다"며 "기후변화와 관련해 전 세계적으로 논의하고 있는 탄소국경세 등 우리 산업에 미치는 영향을 분석해 당 차원에서 대응해 나가겠다"고 설명했다.

당 내 질서 있는 세대교체도 언급했다. 그는 "내년도 지방선거에서 당협별 30%를 청년 우선할당 공천으로 명문화하겠다"며 "선거자금이 부족해 정치 참여를 주저하는 청년들을 위하여 공직선거 보전비용 담보 대출 프로그램을 조성하겠다"고 말했다.

'90년생이 온다'를 캐치 프레이즈로 내세운 김 위원장은 실제 1990년생이다. 김 위원장은 "2030세대의 중간 지점에 있는 제가, 보다 더 친근하고 직접적으로 이들에 다가가 다양한 목소리를 듣고 공감할 수 있지 않겠나"라고 얘기했다.

기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 김 위원장은 당원 투표 비율에 대해 찬성한다는 견해를 밝혔다. 그는 "당대표 선거고 최고위원 선거이기 때문에 당원들 의사가 더 반영돼야 한다고 생각한다"며 "당심과 민심, 약간의 괴리는 있을 수 있지만 이것을 더 좁혀나가고 당원들에게 설득을 구하는 작업이 당 지도부가 해야 하는 역할이라고 생각한다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr