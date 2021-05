오염된 토양에 산화제 직접 투입해 정화하는 기술 개발

KIST 연구팀 "구제역, 조류독감 폐수에 오염된 지하수 정화돼"

[아시아경제 김봉수 기자] 구제역이나 조류독감으로 인한 폐사한 가축의 사체로 인해 오염된 토양에 산화제를 주입해 정화할 수 있는 기술이 개발됐다.

한국과학기술연구원(KIST)은 조경진 물자원순환연구센터 박사팀이 오염된 현장에서 지하수와 토양에 직접 산화제인 과산화수소와 과황산염을 주입해 오염물질을 분해하는 ‘원위치 산화’(ISCO, In-situ chemical oxidation) 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

연구진은 과산화수소와 과황산염을 대수층 토양을 각각 노출시킨 후 미생물 군집 및 활성, 광물 조성 변화, 미생물 활성 회복 능력을 조사한 결과 고농도 과황산염이 주변 환경 조건을 산성화시키고 미생물 활성을 둔화시킨 것을 확인했다. 대수층 토양이 산화제에 노출됨에 따라 전반적으로 미생물 활성이 감소하였는데, 저농도(0.2mM) 과황산염에 노출된 대수층 토양의 경우 상대적으로 미생물 활성 감소 폭이 작았으나, 고농도(50mM) 과황산염에 노출된 토양 조건에서는 미생물 활성이 뚜렷하게 감소하고 광물 조성과 미생물 군집도 상당 부분 변화했다.

또 산화제에 노출된 대수층 토양에 오염물을 주입해 미생물 활성 회복 능력을 평가했던 저농도 과황산염에 노출된 대수층은 6주 후 60% 정도의 오염물질이 분해됐는데 이는 산화제에 노출되지 않은 토양과 유사한 수준이었다. 반면에 고농도 과황산염에 노출된 토양에서는 20% 유기물만 분해돼 자정능력이 회복되기 어려움을 확인하였다.

조경진 KIST 박사는 “산화제에 대한 대수층 토양의 안정성을 평가해 미생물의 회복이 가능한 환경친화적인 정화 기술을 제시했다는 데 의의가 있다”라며 “향후 다양한 오염지역의 지하수 수질을 개선해 양질의 수자원을 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”라고 밝혔다. 이번 연구 결과는 환경 분야 국제학술지 ‘Environmental Science & Technology’ (IF : 7.864, JCR 분야 상위 5.472%) 최신 호에 게재됐다.

