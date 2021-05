원조 전통막걸리 맛 구현한 ‘영탁막걸리’, 30년 막걸리 장인정신과 예천 최고의 물맛 담아

지난 한 해 동안 국내에 막걸리 열풍을 불어오게 한 ‘영탁막걸리’ 브랜드를 선보이는 ‘백주도가 예천양조㈜’가 전통주의 명성을 이어 나가며 막걸리 신화를 써내려 가고 있다.

영탁막걸리는 예천양조 백구영 회장의 이름 끝 글자 ‘영’, 막걸리를 의미하는 탁주의 ‘탁’을 합쳐 탄생한 브랜드다. 지난해 출시되며 전통 막걸리 맛을 구현하고, 동명의 인기 트로트 가수 영탁을 모델로 발탁하며 승승장구하고 있다.

이는 30년 간 막걸리 외길 인생을 걸어온 백 회장의 ‘평생의 혼’이 담긴 막걸리라고 할 수 있다. 수 백여 년 전부터 선조들이 즐겨온 전통 막걸리의 본 맛을 찾기 위해 평생을 바쳐 노력을 했고, 현재 경상북도 내에서 최대 규모를 자랑하는 최신 양조 시설을 갖추게 됐다.

최고의 시설에서 만들어졌다고 하더라도 주조 방법, 사용 재료 등에 따라서 술 맛은 확연하게 달라질 수 있다. 영탁막걸리가 출시 직후부터 사랑을 받는 이유는 바로 술의 맛에 있다. 소비자들은 다른 데에 비할 수 없는 맛이라는 호평을 해왔다.

영탁막걸리가 탄생한 고향인 경북 예천은 예로부터 ‘술의 고장’이라고 불리운 곳이다. 이곳에서 탄생을 한 만큼 뛰어난 맛을 자랑할 수밖에 없는 것이다. 그 중에서도 비결은 바로 ‘물’에 있다. 술맛은 물맛이 반을 차지한다는 만고불변의 법칙이 있다. 예천양조가 위치한 예천군 용궁면 월오리는 오래전부터 물이 맑은 고장으로 소문이 나 있으며, 용이 승천하기 위해서는 이 곳의 물을 먹어야 한다는 전설까지도 있을 정도다.

술 빚기 최적화된 천혜의 환경에서 만날 수 있는 최고의 물맛, 백 회장의 일생을 바쳐 찾아낸 주조 비법을 더한 30년 막걸리 장인 정신과 혼을 담아 최고의 양조 시설에서 만들어진 만큼 영탁막걸리의 맛은 뛰어날 수밖에 없다는 관계자들의 전언이다.

예천양조 관계자는 “반짝하는 인기 브랜드가 아닌, 전통 막걸리의 맛을 구현해 내기 위해 노력해온 만큼 수많은 세월이 흘러도 모든 이들에게 사랑을 받는 진정한 전통 브랜드가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

이어 “전속모델인 트로트 가수 ‘영탁’의 밝고 긍정적인 에너지가 자사 브랜드에 큰 도움이 되었다. 아쉽지만 서로 이견 차이가 커 계약기간은 종료되었으나, 앞으로도 양 측이 좋은 시너지를 낼 수 있도록 협의를 이어나갈 것”이라고 전했다.

한편 예천양조는 지난 1월부터 ‘고객이 가장 추천하는 브랜드’, ‘한국을 이끄는 혁신리더’, ‘도정 발전 유공 표창 패’, ‘2021 브랜드 고객 충성도 대상’ 등 다양한 상을 수상하며 브랜드 가치를 인정받고 있다.

