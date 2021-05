다양한 생활인프라 갖춘 ‘월배역 그랜드원’ 수요자에게 인기

최근 잇따른 부동산 규제 속에서 완성된 인프라를 갖춘 지역에 똘똘한 한 채에 대한 관심이 높아지고 있다. 분양시장이 철저하게 실수요자 위주로 움직임에 따라 교통, 교육, 편의, 자연 등을 모두 갖춘 다세권 단지가 인기를 끌고 있다.

실제 주변으로 교통, 교육, 편의시설 등이 밀집된 다세권 단지는 이를 바탕으로 우수한 주거환경이 조성돼 있어, 꾸준한 수요 유입이 이뤄진다. 때문에 경기불황을 잘 타지 않고, 따라서 환금성도 상대적으로 높다.

실제로, 다세권 아파트는 올해 청약시장에서도 인기다. 지난 3월 부산 동래구에 공급된 ‘안락 스위첸’은 동해선 안락역 역세권 단지로 도보권에 초·중·고교 동래학군이 형성돼 있으며, 인근에 롯데마트, 메가마트, 롯데백화점 등의 생활 편의시설을 위치해 있다. 이 단지는 1순위 청약 결과 130가구 모집에 총 7837명이 접수하면서 평균 60.28대 1의 경쟁률을 보였다.

또한 지난 4월 대구 달서구에 공급된 ‘한양수자인 더팰리시티’는 대구 지하철 1호선 서부정류장역 초역세권 단지로 인근으로 초·중·고교가 밀집해 있는데다 관문시장, 홈플러스 등의 생활 편의시설을 이용하기 쉽다. 한국감정원 자료를 보면 이 단지는 1순위 청약 결과 572가구 모집에 총 1만209명이 접수하면서 평균 17.8대 1의 경쟁률을 보였다.

이처럼 다세권 아파트에 수요가 몰리는 이유로 전문가들은 편리한 주거 여건과 높은 투자 가치 때문이라는 입장이다. 다세권 단지는 대형마트, 영화관 등의 생활 편의시설을 비롯해 교통망, 녹지 공간 등이 가까이에 있어 편리하고 쾌적한 생활이 가능하다.

초역세권은 기본, 사통팔달 교통망까지

1호선 월배역이 300M(네이버 지도/직선거리 기준) 거리에 위치하고, 단지 주변 버스정류장을 지나는 버스노선도 많아 빠른 출퇴근이 가능한 것도 장점이다. 이 밖에 월배로와 앞산순환로 등을 통해 대구 주요 도심으로 쉽게 이동할 수 있고, 남대구IC나 유천IC를 이용하면 중부내륙고속지선을 통한 광역 교통망도 이용이 가능하다.

‘아이 키우기 좋은’ 아파트, 명문학군 까지

실제 ‘월배역 그랜드원’은 달서구 내에서도 ‘아이 키우기 좋은 아파트’로서의 1등 입지여건에 속한다. 직선거리 기준 어린 학생이 다니는 월배초등학교(80M), 진월초등학교(150M), 월배중학교(150M)가 근거리에 위치해 어린 자녀들이 보다 안전하게 단지에서 통학이 가능하다. 또 영남고, 상원고 등도 도보로 통학 가능해 학령기 자녀를 둔 부모에게는 최선의 선택이 될 수 있는 곳이기도 하다..

최적의 생활 인프라, 쾌적한 주거환경 누릴 수 있는 입지여건 돋보여

단지 주변에 월배시장, 이마트, 홈플러스 등 대형마트를 도보로 이용할 수 있다. 롯데백화점, CGV 등 문화편의시설이 인접해 있으며, 오복공원을 비롯한 녹지 공간도 풍부하고, 또한 대천동 선사유적지와 월광수변공원 등과도 가까워 숲세권 단지의 이점까지 누릴 수 있다.

월배역 그랜드원은 소비자들이 선호하는 전용 84㎡ 단일 구성으로 다수의 세대를 남향 위주로 배치했다. 또한 4베이 구조를 적용, 채광과 통풍 효율을 높일 계획이다.

'월배역 그랜드원'은 모집가는 분양아파트보다 저렴하고, 청약통장이 필요 없으며, 대구시 달서구 진천동 일원에 지하3층~지상47층 규모로, 아파트 999가구와 오피스텔 260실, 총 1259가구 규모의 대단지로 조성될 예정이다.

월배역 그랜드원 홍보관은 대구광역시 달서구 본리동 352-5번지에 위치한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr