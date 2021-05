고양 장항습지, 韓 24번째 '람사르 습지'…'저어새·흰꼬리수리' 멸종위기종 1급 서식

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 멸종위기종 1급인 저어새와 흰꼬리수리 등이 서식하고 있는 경기 고양시에 위치한 장항습지가 '람사르 습지'로 등록된다.

환경부는 장항습지가 람사르협약 사무국으로부터 우리나라 24번째 람사르 습지로 공식 인정(등록) 받았다고 20일 밝혔다. 장항습지는 람사르협약 홈페이지에 21일부터 람사르 습지로 등록된다. 환경부는 지난해 10월 장항습지를 신규 람사르 습지로 등록해 줄 것을 람사르협약 사무국에 신청했다.

1971년 2월 이란의 람사르에서 채택된 람사르협약은 습지의 보전과 현명한 이용을 촉구하는 국제협약이다. 우리나라는 1997년 3월에 101번째로 가입했다. 람사르 습지는 희귀하고 독특한 습지 유형을 보이거나, 생물다양성이 풍부하여 보전가치가 있는 등 국제적으로 생물다양성 보전에 중요한 지역으로 람사르협약 사무국을 통해 인정받는 곳이다. 올 4월 기준 171개 국가에 총 2421곳의 습지가 람사르 습지로 등록돼 있다.

장항습지는 환경부 소관 람사르 습지 17곳 중 우포늪(8.652㎢) 다음으로 큰 규모(5.956㎢)다. 장항습지는 저어새와 흰꼬리수리 등 멸종위기 야생생물 9종(조류 7종)을 포함해 총 427종이 살고 있다.

환경부 관계자는 "장항습지는 대륙간 이동 철새 중간 기착지이자 서식지로 저어새와 재두루미 등 매년 3만여 마리의 철새가 도래·서식하는 습지로 국제적·생태적으로도 매우 중요한 역할을 하는 곳"이라며 "버드나무와 말똥게가 공생하고 있는 독특한 버드나무 숲과 조수간만의 차에 의해 형성된 갯골은 국내 대표적인 자연형 하구 특성을 유지하며 수려한 경관가치가 있는 생태계의 보고"라고 말했다.

장항습지가 람사르습지로 신규 등록됨에 따라 우리나라는 1997년 대암산 용늪이 최초의 람사르 습지로 등록된 이후 총 24곳의 람사르 습지를 보유하게 됐다.

