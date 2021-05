文대통령 美 워싱턴 도착…20일 알링턴 국립묘지 참배 예정

조 바이든 美 대통령 초청으로 방미, 3박5일 일정 돌입…한국시간 22일 새벽 한미정상회담

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 19일 오후(이하 미국 현지시각) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 공군기지에 도착했다. 문 대통령은 조 바이든 미국 대통령 초청으로 출국한 바 있으며 3박 5일 공식 실무방문 일정에 들어갔다.

문 대통령은 20일 미국 알링턴 국립묘지 참배를 시작으로 방미 일정에 들어간다. 바이든 대통령과의 한미정상회담은 21일 오후(한국시간 22일 새벽)에 진행한다.

문 대통령과 바이든 대통령은 코로나19 백신 협력 방안(백신스와프, 글로벌 허브 등)을 논의한다. 반도체와 배터리 등 신산업 분야 협력증진 방안도 논의하고 한반도 비핵화를 둘러싼 미국 새 대북정책에 대해서도 의견을 교환한다. 22일에는 미국 애틀랜타로 이동해 SK이노베이션 배터리 공장을 방문할 것으로 전망된다. 서울에는 한국시간 23일 저녁 귀국할 예정이다.

한편 문 대통령은 19일 오후 2시10분 앤드류스 기지에 도착했다. 이수혁 주미국 대사가 배웅을 나왔다. 문 대통령은 출국 당시와 같은 남색 정장에 줄무늬 넥타이 차림의 모습이었다.

마스크에는 태극기와 성조기가 새겨져 있었고 한미정상회담이라는 글귀도 있었다. 문 대통령은 환영을 나온 관계자들과 가벼운 인사를 나눈 뒤 정의용 외교부 장관, 서훈 국가안보실장 등과 함께 준비된 차량에 올랐다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr