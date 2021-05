백악관, 한국전 참전 용사에 자유의 메달 수여 발표

문 대통령 수여식 참석 예고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 백악관은 조 바이든 대통령이 문재인 대통령이 참석한 가운데 한국전 참전 용사에게 자유의 메달을 수여할 것이라고 19일(현지시간) 발표했다.

백악관은 이날 바이든 대통령이 랠프 퍼켓 예비역 육군 대령에게 자유의 메달을 수여할 것이며 문재인 대통령이 이 행사에 참여할 것이라고 발표했다.

백악관에 따르면 퍼켓 대령은 한국전쟁 당시 미 8군 레인저 중대장으로 205 고지 전투에서 중공군에 맞서 맹활약했다.

자유의 메달은 미국 대통령이 미국 문화, 평화 등에 이바지한 개인에 수여하는 미국 최고의 훈장이다.

