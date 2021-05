文대통령 "코로나 이후 첫 순방 기대가 크다"

송영길 대표 "대북 관계 실마리 풀어가는 계기 되기를"…文대통령 "대화 수월할 것으로 기대"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 19일 "작년부터 외국 정상들과 비대면 화상 통화만 했는데, 이번이 코로나 이후 첫 순방으로 기대가 크다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 한미정상회담을 위해 미국으로 출국하기 전 환담에서 이렇게 말했다고 박경미 청와대 대변인이 전했다.

박 대변인은 "문 대통령은 출국 전 더불어민주당 송영길 당대표와 윤호중 원내대표, 전해철 행정안전부 장관, 유영민 비서실장, 로버트 랩슨(Robert Rapson) 주한미국대사 대리 등과 환담을 나누었다"고 설명했다.

문 대통령이 "미국이 신속한 접종으로 안정화되고 있고, 경제회복이 빠르게 나타나면서 전세계에 희망을 주고 있다"고 말하자 랩슨 대사 대리는 "바이든 미국 대통령도 이번 한미정상회담을 크게 기대하고 있다"고 전했다.

송 대표가 "이번 방미가 백신 글로벌 허브 구축과 대북관계 실마리를 풀어가는 계기가 되기를 바란다"고 말하자 문 대통령은 "바이든 정부의 외교안보팀이 한반도를 잘 알고 있어 대화가 수월할 것으로 기대한다"고 화답했다.

문 대통령은 "이번 방미에서 좋은 성과를 거둘 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

