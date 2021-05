文대통령 '한미정상회담' 출국, 송영길 대표 등 성남공항서 환송 (종합)

21일 바이든 대통령과 한미정상회담…3박5일 '공식 실무방문', SK이노베이션 美 공장 방문 추진

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 19일 오후 서울공항을 통해 출국했다. 문 대통령은 오는 21일 미국 워싱턴DC에서 한미정상회담을 할 예정이다. 문 대통령의 출국 현장에는 송영길 더불어민주당 대표, 전해철 행정안전부 장관 등 정·관계 인사들이 나와 환송했다.

문 대통령의 이번 미국 방문은 조 바이든 미국 대통령 초청에 따른 3박5일 일정의 '공식 실무방문(Official Working Visit)이다.

문 대통령은 19일(이하 미국 현지시간) 오후 워싱턴DC에 도착한 뒤 20일부터 공식 일정에 나설 예정이다. 공식 일정 첫날은 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지를 찾아 무명용사의 묘에 헌화할 계획이다. 문 대통령은 이날 낸시 펠로시 하원의장을 포함한 미국 하원 지도부와 간담회를 한다.

문 대통령은 21일 백악관을 찾아 바이든 대통령과 한미정상회담을 진행한다. 코로나19 백신스와프, 글로벌 백신 허브 등의 문제가 관심의 초점이다. 아울러 글로벌 반도체 공급망 재편 등 현안 문제와 한반도 비핵화, 평화 정착 문제도 다뤄질 것으로 보인다.

문 대통령은 22일 윌턴 그레고리 추기경과 면담하고 애틀랜타로 이동해 SK이노베이션 현지 공장을 찾는 방안을 추진하고 있다. 서울에는 23일 저녁 때 돌아올 예정이다.

한편 문 대통령의 미국 방문은 2019년 12월 중국 방문 이후 1년 6개월만의 해외 일정이다.

서울공항 출국 현장에는 송영길 대표, 윤호중 민주당 원내대표, 전해철 장관, 최종건 외교부 1차관, 15특수임무비행단장, 로버트 랩슨(Robert Rapson) 주한미국대사 대리 등이 나와 문 대통령과 인사를 나눴다.

문 대통령은 남색 정장에 남색 계열 줄무늬 넥타이를 착용했다. 문 대통령은 1호기에 오르기 전 송영길 대표와 잠시 대화를 나눴고, 현장에 온 이들과 인사를 나눈 뒤 출국 길에 올랐다.

워싱턴=공동취재단·서울=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr