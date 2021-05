체온측정 키오스크 등 코로나19 관련 상품 상표출원↑

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 코로나19 영향으로 비대면 산업이 각광을 받으면서 체온측정 키오스크 등 다기능 상품 관련 상표출원도 증가하고 있다.

19일 특허청에 따르면 코로나19 관련 대표적인 전자제품·기기는 백신 등 약품을 보관하는 의료용 냉각·냉장용기, 약품보관 관리장치, 의료용 진단기구가 꼽힌다.

또 체온측정을 위한 체온측정 키오스크, 안면인식 발열감지 CCTV 카메라, 비대면 발열감지기(비의료용), 스티커 형태의 비접촉식 체온계와 휴대용 소독기, 개인용 텀블러 UV 자외선 살균기 등이 코로나19 확산 과정에서 상품출시가 늘어나고 있다.

이들 상품의 출시와 함께 상표출원도 증가하는 추세다. 가령 의료기기 및 마스크 등 상품군 10류의 상표출원 건수는 2019년 5859건에서 2020년 7332건으로, 가열 및 위생자치 등 상품군 11류의 상표출원 건수는 5975건에서 6416건으로 각각 늘었다.

특히 코로나19로 필수품이 된 마스크 제품의 아이디어 상품출시와 상표출원은 단연 돋보인다.

가령 최근에는 바이러스와 미세먼지 차단용 마스크에 공기정화기능을 입힌 전자식 마스크와 입모양이 보이는 투명 마스크, 위생용 필터 삽입이 가능한 패션마스크 등이 출시됐다.

또 마스크 홀더, 귀 통증방지 마스크걸이 구취억제 향 스티커, 마스크 케이스 등 부속품의 출시와 상표출원도 늘어나는 추세다.

다만 특허청은 복합기능을 가진 상품의 상표를 출원하기 전 출원인이 상표명칭을 정하는데 신중해야 한다고 조언한다. 정해진 상품 명칭에 따라 상표등록이 지연되거나 거절될 수 있기 때문에 주된 기능과 용도에 맞는 명칭을 선정하는 것이 중요하다는 것이다.

가령 ‘공기청정 마스크’는 주요 기능과 속성에 따라 ‘공기청정 기능이 있는 위생마스크’ 또는 ‘웨어러블 공기청정기’ 등으로 분류돼야 하며 용도가 불명확한 ‘투명마스크’는 신규상품 명칭으로 출원하지 않고 ‘위생용 투명마스크’, ‘방호용 투명마스크’ 등으로 용도를 한정해 기재해야 한다.

특허청 상표심사정책과 정무철 사무관은 “코로나19 시대에 비대면·비접촉을 전제한 다기능 융합상품이 속속 개발돼 상표로 출원되고 있다”며 “하지만 지정상품의 명칭 또는 상품류를 잘못 기재할 경우 출원인은 등록 지연 또는 거절 등의 불이익을 받을 수 있게 돼 주의가 필요하다”고 말했다.

