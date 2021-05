장석웅 전남교육감, 5·18민주화운동 기념식 참석

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 교육감은 18일 오전 광주시 국립 5·18민주묘지에서 국가보훈처 주관으로 열린 5·18민주화운동 41주년 기념식에 참석해 희생자를 추모했다.

장 교육감은 전날에는 전남도청 앞 광장에서 열린 전남 5·18민중항쟁 41주년 기념행사위원회 주관 기념식에 참석해 추념사를 낭독했다.

장 교육감은 추념사를 통해 “오월은 아직 끝나지 않았다. 우리 사회 곳곳에 도사리는 역사 왜곡 세력을 몰아내고, 아직 밝혀지지 않은 그 날의 진실을 밝혀내고 알리고 기억해야 한다”며 “이것만이 우리가 오월 광주에 진 빚을 갚는 유일한 길이다”이라고 밝혔다.

한편 도교육청은 지난 10일부터 오는 21일까지 5·18민주화운동 41주년 기념주간으로 설정, 오월 정신을 기리는 다양한 행사를 이어가고, 일선 학교는 관련 교과와 행사 활동을 통해 5·18민주화운동 계기 수업을 운영하고 있다.

