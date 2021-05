[포토]박겸수 강북구청장, 아동학대 (S.O.S)예방 릴레이 챌린지 동참

[아시아경제 박종일 기자] 박겸수 강북구청장이 18일 ‘S.O.S 릴레이 챌린지’에 동참했다.

S.O.S는 Save Our Seoul 약자로 챌린지는 아동학대를 포함한 사회적 약자에게 가해지는 폭력을 방지하고 복지사각지대를 해소하자는 취지에서 지난 4월2일 서울시의회에서 시작됐다.

이날 박겸수 강북구청장은 정순균 강남구청장의 지목을 받아 ‘#살펴보고 #찾아보고 #알려주고 #지켜주고’의 슬로건이 적힌 팻말을 들고 챌린지에 참여했다.

다음 참여자로는 이승로 성북구청장, 서양호 중구청장을 지목했다.

박겸수 강북구청장은 “보이지 않는 곳에서 약자로 고통 받는 사람이 없도록 하기 위해서는 주변 이웃들이 관심을 가지고 눈여겨봐야 한다”며 “구에서도 복지사각지대 해소를 위한 다양한 방안을 강구해 나가겠다”고 말했다.

강북구는 지난 5월3일부터 5월6일까지 아동학대 예방에 대한 주민들의 관심을 높여 위기 아동을 선제적으로 발굴하기 위해 지역 내에서 아동학대예방 홍보 캠페인을 실시한 바 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr