[아시아경제 조현의 기자] 싱가포르가 18일(현지시간) 화이자 코로나19 백신의 접종 대상을 12∼15세도 맞을 수 있도록 확대했다.

주요 외신에 따르면 싱가포르 보건부는 이날 성명을 내고 "자료에 따르면 젊은층에게 화이자 코로나19 백신은 성인에게 관찰된 것과 마찬가지로 높은 효능을 보였다"고 밝혔다.

앞서 캐나다, 미국, 아랍에미리트(UAE)가 12∼15세에 대한 화이자 백신의 접종을 승인했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr