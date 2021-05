이재명 "광주는 제 인생을 바꾼 '사회적 어머니' 입니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 5월 광주에 대해 공정사회 대동세상을 꿈꾸게 한 '사회적 어머니였다'고 평가했다.

이 지사는 5ㆍ18 광주항쟁 41주년을 맞아 18일 페이스북에 올린 '청년의 삶을 바꾼 5월 광주'라는 글을 통해 "80년 5월, 저는 공장에서 일하던 소년 노동자였다"며 "제가 들은 5ㆍ18은 '북한군과 폭도들의 폭동으로 군인들이 많이 죽었다' 였다"고 당시 상황을 회고했다.

이어 "모든 언론이 그랬고 주변 사람들의 이야기가 그랬기 때문에 저도 동조해 '폭도'들을 비난했다"며 "언론과 권력에 속았다지만 제가 그 참혹한 피해자들에 대한 2차 가해에 가담했음을 대학에 가서야 알았다. 참으로 수치스럽고, 죄송하고, 안타까워 견딜 수 없었다"고 미안함을 전했다.

이 지사는 5ㆍ18 광주항쟁이 자신의 인생 항로를 바꾼 사실도 밝혔다.

그는 "그 시대의 많은 청년들이 그러했듯이, 광주를 지키기는 커녕 비난했던 부끄러움이 저의 인생 경로를 바꿨다"며 "청년(이재명)이 받은 충격은 비단 5ㆍ18의 실상 그 자체만이 아니었고, 보고 듣고, 알고 있다고 생각했던 모든 것들을 다시 생각하게 되었고, 수많은 사람들의 고단한 삶이 결코 개인의 무능력이나 게으름 때문만이 아님을 깨우쳤다"고 전했다.

나아가 "학살 주역 군사정권에 복무할 수 없어 26살 어린 나이에 (저는)검사 임용을 포기하고 인권변호사의 길을 선택하게 한 것도 5월 광주였다"며 "개인적 영달을 추구하던 한 청년을 공정사회 대동세상을 꿈꾸는 공적 인간으로 다시 태어나게 한 5월 광주는 그래서 이재명의 '사회적 어머니'"라고 했다.

이 지사는 끝으로 "결코 잊지 않겠다"며 "다시는 이런 국가폭력이 재발하지 않게 하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr