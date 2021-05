文대통령 "1분기 기대 이상 경제성과, 경제부처 노력 결과"

하반기 경제정책 방향 보고 받아…홍남기 부총리 중심으로 전 부처가 신념을 갖고 매진 당부

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 18일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 보고를 받은 자리에서 "올해 1분기 기대 이상의 경제 성과를 낸 것은 경제부처가 국민들과 함께 노력한 결과"라고 평가했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 "문 대통령은 방미를 하루 앞둔 오늘 오후, 홍남기 경제부총리로부터 현안 보고를 받고 경제 상황을 점검했다"고 말했다.

박 대변인은 "홍 부총리로부터 최근 경제 상황 및 6월 하순에 발표될 하반기 경제 정책 방향, 5월 하순으로 예정된 2021년∼2025년 국가재정운용계획 수립에 대해 보고를 받았다"고 설명했다.

문 대통령은 홍 부총리 중심으로 신념을 갖고 매진하라고 당부했다. 문 대통령은 "김대중 정부의 핵심 성과가 IMF 위기 극복이었던 것처럼, 문재인 정부의 대표 성과는 코로나 위기를 극복하고 새로운 도약의 계기를 마련한 것이 되리라 생각한다"고 말했다.

특히 문 대통령은 "홍 부총리 중심으로 전 부처가 신념을 가지고 매진해 나가라"고 당부했다.

아울러 문 대통령은 "경제지표를 보면 놀라운 성장을 이끈 기업도 있지만 여전히 큰 어려움을 겪는 부문이 함께 있는 만큼, 하반기 경제 정책 방향을 수립하면서 양극화 해소에 최선을 다하라"면서 "내수 회복 및 고용 안정에 중점을 두라"고 지시했다.

