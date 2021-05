중장년일자리 시니어 전문가 재취업 플랫폼으로 인생 2막, 이모잡 런칭

아웃소싱 사람인HS는 긱 이코노미 기반의 전문가 매칭 플랫폼 ‘이모잡’을 최근 런칭했다고 밝혔다.

최근 경력직 전문인력 중심으로 채용시장이 개편되고 있어, 기업은 즉시 업무가 가능한 직군 별 전문인력을 선호하는 경향을 보이고 있고 이로 인해 산업현장 전반에 필요에 따라 사람을 구해 임시로 계약을 맺고 일을 맡기는 형태의 ‘긱 이코노미(gig economy)’가 급속도로 확산되고 있는 추세다.

이모잡은 프리랜서 전문가 매칭 플랫폼으로 타 인재 매칭 플랫폼과는 다르게 명예퇴직, 조기퇴직의 확산으로 고정직에서 풀려나는 신중년들의 경력 단절이 아닌 사회적 역할 지속 및 경제적 문제 해결로 삶의 질을 개선 시키는데 앞장서며, 스타트업, 중소기업의 한정된 인력 예산에도 검증된 전문가를 활용할 수 있도록 “취업시장에 나타나는 사회적 문제에 공익적 가치를 고려하여 업계 1/3 수준의 매칭 수수료 정책으로 구인, 구직 회원의 부담을 줄였다”고 전했다.

시니어 전문가 매칭 플랫폼 이모잡은 경영전략, 투자유치, 자산관리 등 한 분야에서 대기업, 중견기업 팀장, 중소기업 임원 이상의 경력을 갖춘 전문가들의 이력서, 포트폴리오를 토대로 서류전형 검증 후 플랫폼 내 전문가로 등록이 되며, 분야별 검증된 전문가는 구인기업 요구사항에 맞는 프로젝트에 매칭되어 필요한 기간 동안 특정 분야의 업무를 수행하게 되는 시니어 전문가 매칭 서비스이다.

구직자들 위한 다양한 콘텐츠도 갖췄다. 시니어 전문가들의 취업 정보부터 헬스케어, 재태크, 취미 등 쉽게 찾아 볼 수 없는 최신 정보들을 제공 하고 있으며, 시니어 전문가들은 이모잡 플랫폼을 활용해 개인의 업무역량을 중심으로 이력서와 포트폴리오를 정리하면서 성공적인 구직 활동과 커리어 향상을 이어나갈 수 있다.

기업 회원도 여러 혜택을 누릴 수 있다. 먼저 구인정보 등록 이후 기업에 필요한 전문성을 갖춘 고급 인력들을 빠르게 매칭 받아 비교해 볼 수 있으며, 편리한 모바일 서비스를 이용하여 실시간 진행현황 체크도 가능하다. 특히 전문인력에 대한 정규직 고용부담이 큰 스타트업, 중소기업에서는 시간, 비용에 부담 없이 원하는 조건의 고급인재를 필요한 기간만큼 업무에 활용할 수 있다.

이모잡 관계자는 “전문 시니어 인력을 필요로 하는 기업들의 구인시 번거로움을 줄이기 위해 언택트 면접을 통하여 1차 면접 없이 이력서 내에 첨부 되어 있는 영상명함을 통하여 불필요한 면접 과정을 줄이고 적합한 전문가를 쉽고 빠르게 찾아낼 수 있는 등록 데이터 기반의 매칭 시스템을 활용하여 시니어 전문가들의 일자리 창출과 중소기업의 전문인력난 등의 고충을 해결하고자 이모잡을 론칭했다”며 “급속도록 성장 하고 있는 시니어 시장에서 이모잡은 기업과 시니어 전문가 모두 윈-윈할 수 있는 혁신적인 긱 워커 고용형태의 서비스가 될 것이”라고 강조했다.

한편, 이모잡 플랫폼에서는 5월 한달 간 구인, 구직 회원 모두 간편 회원가입시 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정하는 이벤트와 동시에 구인회원 대상으로 첫 프로젝트 계약시 수수료 무료 이벤트를 진행하는 등 구직, 구인회원 모두에게 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있다. 이벤트 관련한 자세한 내용은 이모잡 홈페이지에서 참고 가능하다.

